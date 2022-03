Regering bereikt akkoord voor lagere energiefactuur: tijdelijke btw-verlagingen en 10 euro korting op volle tank

Vivaldi trekt nog eens 1,3 miljard euro uit om de energiefactuur te milderen. Dat bedrag komt bovenop de 1,1 miljard euro van het vorige energiepakket.

De zeven Vivaldi-partijen raakten het maandagavond vrij snel eens over een derde energiepakket om de energiefactuur te milderen. Voor het eerst zit in het pakket ook een maatregel om de hoge benzine- en dieselprijzen te milderen. Dit is er beslist:

De btw op elektriciteit blijft voorlopig op zes procent. Gas gaat van 21 naar zes procent. Die maatregel loopt tot eind september en zal dan opnieuw geëvalueerd worden.

Ook het brede sociale tarief – waarvan een miljoen gezinnen geniet – wordt verlengd tot eind september.

Voor gebruikers van stookolie (mazout), propaan of butaan komt er een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro via een cheque. Daarnaast gaat er 17 miljoen naar het stookoliefonds. De mazoutcheque kwam er op aandringen van de PS. In Wallonië verwarmt ongeveer de helft van de gezinnen zich nog met mazout.

Voor diesel en benzine worden de accijnzen verlaagd met 17,5 eurocent per liter. Dat komt ongeveer overeen met tien euro op een tank van 60 liter. Deze accijnsverlaging wordt midden juni geëvalueerd. Zodra de prijs opnieuw zakt onder 1,7 euro per liter, gaan de accijnzen opnieuw omhoog. Dat is het zogenaamde cliquet-systeem.

De regering garandeert dat de treinkaartjes niet duurder worden. De raad van bestuur van de NMBS had voorgesteld om vanaf juli 2022 een prijsverhoging van 4,5 procent door te voeren om de gestegen energiekosten te financieren. De regering zal die gestegen kosten, zo’n 13 miljoen euro, nu zelf dragen.

Totale kostprijs

De totale enveloppe die de regering inzet om de energieprijzen te verlagen bedraagt 1,3 miljard euro. Daarvan wordt 1,08 miljard gefinancierd via meeropbrengsten door de hogere energieprijzen. Deze inspanning komt bovenop de 1,1 miljard euro die in februari al werd beslist.

Voor bedrijven volgen er mogelijk later nog maatregelen. De regering vraagt eerst aan de Nationale Bank om de gevolgen van de stijgende energie- en grondstoffenprijzen nader te onderzoeken. Het kernkabinet besloot wel al om tot 30 juni het stelsel van tijdelijke werkloosheid in te voeren voor bedrijven die door de Oekraïnecrisis onverwacht met minder werk zitten. De regering hoopt later deze week ook nog een beslissing te nemen over de kernuitstap en een versnelling van de energietransitie.

Dinsdagochtend om 9.30 uur licht de federale regering het huidige pakket maatregelen toe op een persconferentie.

De Vlaamse regering maakte maandag dan weer bekend dat het budget voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie fors wordt opgetrokken. Renoveren en isoleren is de meest efficiënte manier om het energieverbruik te doen dalen bij de Vlaming, redeneerde het kabinet van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).­