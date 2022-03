Wouter Deprez heeft wat medelijden met de dochter van Elon Musk

Elon Musk is niet alleen de rijkste persoon ter wereld, hij heeft ook maar liefst acht kinderen verwekt. De laatste is de moeilijkste - niet zozeer door haar karakter als wel door haar naam. Exa Dark Siderael Musk. Wouter Deprez vindt het jammer voor het kind. En voor alle andere jongens en meisjes met haast onuitspreekbare namen. Terwijl het vroeger zo veel simpeler was allemaal.





