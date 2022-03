Brits Hooggerechtshof weigert beroep Assange tegen uitlevering VS

Het Britse Hooggerechtshof weigert zich te buigen over het beroep dat Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft aangetekend tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Het Supreme Court verwerpt het verzoek van de advocaten van Assange omdat daar volgens het hof geen voldoende rechtsgrond voor is.

Het High Court had in december groen licht gegeven voor een uitlevering van de vijftigjarige Assange aan de Verenigde Staten. Zijn advocaten kondigden daarop beroep aan. Het High Court had in januari de weg vrijgemaakt voor een dergelijk beroep.

De Amerikaanse justitie wil Assange laten terechtstaan wegens spionage en het verspreiden van staatsgeheimen. Hij riskeert in totaal tot 175 jaar cel.

Assange wordt ervan beschuldigd samen met klokkenluider Chelsea Manning geheim materiaal van Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan gestolen en verspreid te hebben en daarmee het leven van Amerikaanse informanten in gevaar te hebben gebracht.

Zijn medestanders zien in hem een onderzoeksjournalist die oorlogsmisdaden aan het licht gebracht heeft en aan wie een voorbeeld zou moeten worden genomen. Assange zit sinds ongeveer drie jaar vast in de hoogbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen.

Het juridische getouwtrek in Groot-Brittannië rond zijn lot duurt al een hele tijd. Volgens Wikileaks keert zijn dossier nu terug naar minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel.