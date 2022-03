Activisten hebben de afgelopen dagen ingebroken in verschillende huizen waarvan de eigenaren tot de vriendenkring van de Russische president Vladimir Poetin zouden behoren. In Londen bezetten vijf activisten maandag een herenhuis van de Russische miljardair Oleg Deripaska, in Biarritz werd ‘ergens in de afgelopen 48 uur’ ingebroken in een villa van de voormalig schoonzoon van Poetin.

De actie in de Zuid-Franse badplaats is inmiddels beëindigd, twee mannen werden daarbij opgepakt. Het plaatselijke parket laat weten dat er een onderzoek is gestart naar de ‘huisvredebreuk’, die volgens de vermoedelijke daders ‘ergens in de afgelopen 48 uur’ zou hebben plaatsgevonden.

Het gearresteerde duo zou in de villa Alta Mira ingebroken hebben, die eigendom is van zakenman Kirill Tsjamalov. Deze zakenman was ooit getrouwd met Katerina Tichonova, een van de twee dochters van Poetin en zijn eerste vrouw Ljoedmila.

Tsjamalov is directeur bij het Russische petrochemiebedrijf Sibur en werd vorige week op de Europese sanctielijst gezet als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Hij bekleedde ook hoge functies bij Gazprom en bij de Russische overheid. Zijn vader is mede-eigenaar van Rossiya Bank, een van de Russische banken die door sancties uit het internationaal betaalsysteem Swift werd gezet, en een vertrouweling van de Russische president.

Belgrave Square

In Londen zou de politie bezig zijn de krakers – die zich op een balkon aan de voorkant van het pand hebben verschanst – uit het huis te zetten. De woning ligt aan Belgrave Square, in een chique wijk van de Britse hoofdstad en de thuisbasis van tal van buitenlandse ambassades.

Deripaska vergaarde het grootste deel van zijn vermogen in de aluminiumindustrie en is grootaandeelhouder van Rusal, het grootste aluminiumbedrijf van Rusland. De oligarch werd vorige week op de Britse sanctielijst gezet.

De activisten in Londen willen het huis van Deripaska openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. Volgens de activisten heeft het pand ‘te veel kamers om te tellen’, waaronder een bioscoop en een wijnkelder. In een bericht aan Deripaska zeiden de krakers: ’Jullie bezetten Oekraïne, wij bezetten jullie.’ Aan een balkon aan de voorzijde van het herenhuis is een spandoek opgehangen waarop staat ‘Dit pand is bevrijd’.

Video’s

Van de inbraak in Alta Mira zijn verschillende video’s op YouTube gezet. In een daarvan zijn twee mannen te zien die door het enorme pand slenteren. ‘Dit huis is gekocht met geld dat is gestolen door Poetin en door zijn maffia, van het Russische volk en van de volkeren die worden onderdrukt door het Rusland van Poetin’, luidt het commentaar bij het beeld. In een andere video, die ook op YouTube werd geplaatst, zwaait een man met de Oekraïense vlag op een van de twee terrassen van de villa.

Eind februari werd in Anglet, vlakbij Biarritz, op een huis dat van Poetins ex-vrouw Ljoedmila en haar nieuwe echtgenoot zou zijn, ‘Fuck Poetin’ geschreven in blauwe verf.