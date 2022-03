Franstalig onderwijs legt nieuwe schoolvakanties vast

De Franse gemeenschap zet haar hervormingen van de schoolkalender op punt. Vanaf het schooljaar 2022-2023 komt er een kortere zomervakantie. De krokus- en herfstvakantie worden elk met een week verlengd.

De Franse gemeenschapsregering heeft een laatste versie van de hervormde schoolkalender klaar, om in te voeren vanaf het schooljaar 2022-2023. De komende weken buigt het parlement van de Franse Gemeenschap zich over het nieuwe decreet, en doet eventueel laatste aanpassingen.

In het plan dat momenteel op tafel ligt – en wellicht wordt doorgevoerd – kort het onderwijs de grote vakantie met 2 weken in door een week later te stoppen en een week vroeger de lessen te hervatten. Dat maakt mogelijk om zowel de herfstvakantie als de krokusvakantie met een week te verlengen. De paasvakantie wordt omgedoopt tot voorjaarsvakantie en valt niet langer met Pasen, maar iets later.

De veranderingen realiseren een ‘7+2’-systeem. Op een periode van zeven weken les volgen telkens twee weken rust. De verkorte zomervakantie beperkt dan weer het ‘zomerverlies’. Want hoe langer een vakantie duurt, hoe meer leerstof er verloren gaat, zowel voor leerkrachten als leerlingen.

• De laatste korte herfstvakantie

Met deze nieuwe kalender wil Onderwijsminister Caroline Désir (PS) aansluiten bij de noden van onze huidige maatschappij en regelmaat brengen. ‘Er wordt onderschat hoe vaak zowel leerkrachten als leerlingen tot niets meer in staat zijn door uitputting’, aldus de minister in Le Soir. ‘En de lange zomervakantie ontstond ooit om kinderen hun ouders te laten helpen op het land. Vandaag is het voor ouders net moeilijk om zich voor zo’n lange tijd te organiseren.’

Door de nieuwe kalender lopen de vakantieperiodes van het Franstalig onderwijs niet langer synchroon met het Nederlandstalig onderwijs. Enkel de kerstvakantie loopt nog volledig gelijk. Al blijft de overlap wel groot, 11 van de 15 weken vakantie vinden op hetzelfde moment plaats. Er komt een budget om de overgang voor jeugdkampen en andere zomeractiviteiten in goede banen te leiden.

Of deze verschillende kalenders tot voor verwarring zullen leiden, valt af te wachten. Nog landen hebben verschillende vakantieperiodes per regio. In Nederland bijvoorbeeld volgen drie regio’s elk een andere schoolkalender.

Désir maande Vlaanderen naar verluidt wel verschillende keren aan om dezelfde hervormingen door te voeren. ‘Maar wij mogen de politieke agenda van Vlaanderen niet dicteren, net zoals zij niet de onze’, aldus Désir.

Geen Vlaamse prioriteit

Aan Vlaamse zijde is de hervorming van de kalender geen prioriteit. Michaël Devoldere, woordvoerder van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), laat weten dat Vlaanderen openstaat voor het debat, maar dat andere zaken voorrang krijgen, zoals de Oekraïense vluchtelingenstroom en de daling van de onderwijskwaliteit. Wel vroeg het kabinet de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal Economische Raad (SER) om adviezen, die in juni worden verwacht.

‘Deze hervorming heeft verregaande gevolgen voor heel wat sectoren. Onze samenleving is volledig ingesteld op onze huidige onderwijskalender. Als we deze beslissing ooit zouden nemen, moet die breed gedragen zijn, niet enkel vanuit onderwijshoek’, aldus Devoldere. ‘Er zijn al enkele onderzoeken gebeurd en de meningen zijn erg verdeeld, dus een breed draagvlak is er momenteel nog niet.’

Voor het leerverlies in de zomervakantie ging de Vlaamse regering op zoek naar andere oplossingen. Devoldere: ‘Wij bieden in Vlaanderen zomerschool aan voor kwetsbare leerlingen. Die werd gelanceerd in een coronacontext, maar we maken er na de crisis ook een vast onderdeel van het onderwijsaanbod van. Dat is ook al een oplossing als voor leerlingen de zomervakantie te lang is.’