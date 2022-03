Wordt het geen tijd om de dienstplicht weer in te voeren?

Nu de inval van Rusland in Oekraïne een steeds grotere, geopolitieke impact heeft, óók in Europa, rijst de vraag of we de militaire dienstplicht weer moeten invoeren. In onze buurlanden woedt het debat volop, ook bij ons gaan er stemmen op om het leger te vergroten en versterken. Mogelijk kan dat ook op andere manieren... er is in elk geval een ‘momentum’ om de jarenlange besparingen om te draaien.





In de slipstream van de legerdienst buigen Ann-Sofie Dekeyser en Peter De Lobel zich ook over de pacifistische gedachte: kunnen we het ons vandaag nog veroorloven om pacifist te zijn?

