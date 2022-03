De speciale eenheden van de federale politie hebben maandagnamiddag een bewoner van de Tunnelstraat in Leopoldsburg doodgeschoten. Het gaat om een 70-jarige man met mentale problemen.

De man had een politieagent van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo zwaar toegetakeld met een mes. Daarna had hij zich in zijn huis verschanst. De agent raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) van Leopoldsburg bevestigt het incident. ‘Het is heel spijtig dat de man in kwestie overleden is. Niemand heeft dit gewild. Voor de nabestaanden is dat heel erg. Het valt te betreuren dat er eerst fysiek geweld tegen een agent plaatsvond.’

De politie kreeg maandag een melding binnen van een bewoner die meldde dat bij hem werd ingebroken. ‘De 70-jarige man bleek in aanmerking te komen voor de inbraak’, zegt persmagistraat Pieter Strauven. ‘Een ploeg van politie Kempenland, die ter plaatse kwam, werd meteen door de 70-jarige man met een koevoet bedreigd. Er werden ploegen in bijstand opgeroepen van omliggende zones, zoals de zone Beringen-Ham-Tessenderlo, en de wegpolitie. De man had zich teruggetrokken in zijn woning waar hij zich verschanste. Toen de politieagenten zijn huis benaderden, viel de man meteen een agent van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo aan met een mes. Die raakte heel ernstig gewond in het gezicht, maar verkeerde niet in levensgevaar.’

Rubberen kogels

Na de aanval met het mes liep de 70-jarige man terug zijn woning binnen en deed de rolluiken naar beneden. ‘Vervolgens werden de speciale eenheden opgeroepen, die zich niet ver bevonden omdat ze met een actie bezig waren’, zegt Strauven. ‘De speciale eenheden drongen het huis binnen en probeerden de man eerst te neutraliseren met de inzet van rubberen kogels. Wat er dan gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar de speciale eenheden moesten met scherp schieten. De 70-jarige man is helaas bezweken aan zijn verwondingen.’