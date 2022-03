Kan je slachtoffers van slavernij vergoeden, eeuwen na de feiten?

Als het over herstelbetalingen gaat, denken we vaak aan de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Maar meer en meer gaat het ook over herstelbetalingen voor slavernij.





Californië verplicht bedrijven om hun links met slavernij bloot te geven, de stad Bristol werkt aan een compensatieplan. De Nederlandse centrale Bank laat haar ‘verantwoordelijkheid in het in stand houden van slavernij’ uitzoeken door historici. Eeuwen na de feiten proberen compenseren voor slavernij: is dat mogelijk? En waarom is dat nu een thema?

