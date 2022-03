Twaalf jaar cel en 100.000 euro boete geëist tegen kopstuk ‘Dikke Nordin’ in drugsproces

Het openbaar ministerie heeft maandag twaalf jaar cel en 100.000 euro boete gevorderd voor Nordin E.H., alias ‘dikke Nordin van den Dam’. Zijn rechterhand moet tien jaar cel vrezen. In totaal staan 52 verdachten terecht voor de invoer van cocaïne en wapenhandel.

Het onderzoek startte met een schietincident in de nacht van 20 april 2019, waarbij een 20-jarige vrouw zichzelf in dronken toestand in de voet had geschoten in een appartement in Zwijndrecht.

‘Bij de huiszoekingen die daarop volgden, werd een wapenarsenaal aangetroffen: acht granaten, zes vuurwapens en munitie, één kilogram semtex, twee gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook bijna veertig kilogram cocaïne en 25.000 euro cash’, stelde de procureur. Een van de ontstekingsmechanismen kon na deskundigenonderzoek gelinkt worden aan de granaataanslagen in de Dijlestraat op 8 maart 2019 en in de De Pretstraat op 18 maart 2019.

Verder onderzoek met observaties, telefonieonderzoek en directe afluistering bracht een criminele organisatie in beeld die zich bezighield met de invoer van verdovende middelen. Nordin E.H. - die verstek liet gaan voor het proces - kwam uit afgeluisterde gesprekken naar voren als de leider van de organisatie met een Antwerpse, Limburgse en Nederlandse tak, die met elkaar contact hielden. Een van de afspraakplaatsen was een appartement op het Antwerpse Eilandje, dat ook dienst deed als opslagplaats voor wapens, explosieven, geld en cocaïne.

De organisatie hield zich ook bezig met wapenhandel. ‘Nordin E.H. voorziet de leden van zijn organisatie van wapens voor wraakacties en intimidaties als de cocaïnehandel in gevaar komt. Hij werd meermaals als opdrachtgever voor geweldsdelicten aangeduid en liet zijn rechterhand Memet T. de wapens kopen’, zei de procureur.

Het openbaar ministerie eiste tegen Nordin E.H. twaalf jaar cel en 96.000 euro boete. Tegen rechterhand Memet T. werd tien jaar en 80.000 euro boete geëist. Voor zo’n vijftig andere beklaagden werden celstraffen van drie maanden tot tien jaar geëist.