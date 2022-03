Schutter heeft het op slapende daklozen gemunt, al twee doden

De Amerikaanse autoriteiten zijn op zoek naar een man die de voorbije dagen op minstens vijf daklozen heeft geschoten in Washington en Manhattan, terwijl ze op straat sliepen. Twee van hen zijn aan hun verwondingen overleden.

Zowel in Manhattan als in Washington zijn de voorbije dagen dakloze mannen beschoten terwijl ze aan het slapen waren. Door ‘de gelijkenis in modus operandi van de dader, gemeenschappelijke omstandigheden bij elke schietpartij, omstandigheden van de slachtoffers en teruggevonden bewijsmateriaal’, gaan de autoriteiten ervan uit dat dezelfde dader aan het werk was in beide steden. Daarom zijn ze een gezamenlijk onderzoek gestart.

Een eerste dakloze man werd op 3 maart in Washington in het midden van de nacht neergeschoten, hetzelfde gebeurde bij een tweede dakloze man op 8 maart. Geen van hen was dodelijk verwond. Voor een derde dakloze in Washington liep het wel fataal af. Op 9 maart merkte de politie ’s nachts een brand op. Toen het vuur was gedoofd, werd het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Een autopsie toonde aan dat hij meerdere steek- en schotwonden had.

Dit weekend werd Manhattan opgeschrikt door eenzelfde soort geweld. Zaterdagnacht werd een 38-jarige dakloze man in de arm geschoten terwijl hij sliep op straat. Het slachtoffer is stabiel. Anderhalf uur later werd een andere man, in een slaapzak, in zijn hoofd en nek geschoten. Hij heeft het niet overleefd. Zondagavond werd nog een dakloze man dood teruggevonden, maar het is nog niet duidelijk of zijn overlijden aan de andere vijf kan worden gelinkt.

Niet meer welkom in metrostations

De New Yorkse burgemeester Eric Adams noemde de gewelddaden in zijn stad tegen daklozen ‘afschuwelijk’. ‘Twee mensen zijn beschoten terwijl ze op straat sliepen. Niet omdat ze een misdaad begingen, maar omdat ze op straat sliepen’, zei hij op een persconferentie waarover The Washington Post bericht. ‘We moeten de dader vinden en we hebben de hulp van New Yorkers nodig’, zei Adams nog.

Het geweld komt er nog geen maand nadat Adams een nultolerantie­beleid had geïnstalleerd voor de metro van New York, wat in de praktijk ook betekende dat zo’n duizend daklozen hun vaste slaap- en schuilplaats moesten verlaten en op straat terechtkwamen.

Daklozen zijn in New York City vaker het slachtoffer van zinloos en dodelijk geweld. In november werd een 32-jarige man fataal neergestoken terwijl hij sliep in een metrostel, en een 66-jarige man werd in brand gestoken terwijl hij aan het slapen was in een trappenhuis. Ook hij overleefde het niet. In december werd een 75-jarige man die in het portaal van een bank sliep, geschopt en ernstig verwond, en vorige maand nog werd een dakloze man neergestoken door enkele mannen die hem probeerden te beroven.