Nederland en Australië dienen klacht in tegen Rusland over MH17

Nederland en Australië hebben maandag een klacht ingediend bij de burgerluchtvaartorganisatie ICAO, onder meer om een schadevergoeding van Rusland te eisen vanwege het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17, nu acht jaar geleden.

‘Het kabinet blijf alles op alles zetten om Rusland ter verantwoording te roepen voor het neerhalen van vlucht MH17 en de instandhouding van de internationale rechtsorde’, zegt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.

Onder de 298 slachtoffers waren 38 Australiërs en 196 Nederlanders. Ook vier Belgische passagiers kwamen om het leven. De klacht kan onder meer resulteren in een schadevergoeding voor de Nederlandse staat. De Algemene Rekenkamer is gevraagd te berekenen hoeveel schade de overheid geleden heeft.

Foto: ap

Straffeloosheid Rusland vermijden

Volgens Hoekstra ‘mag en zal de dood van 298 burgers niet zonder gevolgen blijven. De huidige ontwikkelingen in Oekraïne onderstrepen het vitale belang hiervan.’ Ook de Australische premier Scott Morrison en minister voor Buitenlandse Zaken Marise Payne verwezen naar ‘de onrechtmatige invasie van Oekraïne en de escalatie van het Russische geweld’ als extra motivatie om Rusland verantwoordelijkheid te laten opnemen voor haar ‘openlijke inbreuken tegen internationale verdragen’.

De directe aanleiding was echter niet de invasie van Oekraïne, maar het Russische besluit om de onderhandelingen met Nederland en Australië in 2020 te staken, nadat de landen Rusland aansprakelijk hadden gesteld. ‘We willen dat internationaal wordt erkend en vastgesteld dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp met vlucht MH17’, zegt de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers.

Verschillende procedures

De zogenoemde ICAO-raad kan uitspraken doen aan de hand van het Verdrag van Chicago. Dat is volgens Nederland en Australië geschonden ‘door het onrechtmatig gebruik van een wapen tegen een burgerluchtvaartuig’, staat in een Kamerbrief over de stap. Er lopen meer klachtenprocedures en rechtszaken. Volgens het kabinet zijn dat allemaal aparte trajecten die naast elkaar gevoerd kunnen worden.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne. Uit onderzoek van een internationaal onderzoeksteam is gebleken dat dit met een Buk-raket van Russische makelij is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Rusland heeft steeds enige betrokkenheid ontkend en droeg verschillende alternatieve theorieën aan.