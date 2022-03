Kadyrov voert bedreigingen aan Oekraïne op: ‘We zullen jullie wel vinden’

De Tsjetsjeense leider en trouwe bondgenoot van Poetin, Ramzan Kadyrov, bevindt zich naar eigen zeggen in Oekraïne. Op Telegram dreigt hij ermee om Kiev binnen te vallen met zijn strijdkrachten. Zijn locatie kon nog niet onafhankelijk bevestigd worden.

‘Doe geen moeite, u hoeft niet naar ons te zoeken. Wij vinden u wel.’ Sinds de Tsjetsjeense leider zondagavond op Telegram heeft laten weten dat hij zich in Oekraïne bevindt, blijft hij bedreigingen uiten aan het adres van het ‘neonazigespuis’ van Oekraïne. Volgens zijn laatste bericht op de Russische berichtendienst heeft hij 5.000 Tsjetsjeense strijders geplaatst in en rond Marioepol. De zwaar belegerde stad wordt al dagen omsingeld door pro-Russische troepen.

Kadyrovs video en locatie konden niet onafhankelijk geverifieerd worden. De Tsjetsjeense leider maakt daar graag gebruik van om angst in te boezemen. Zo voedt hij zelf de speculatie over zijn exacte locatie: ‘De voorbije dag waren we ongeveer 20 kilometer van jullie verwijderd, nazi’s van Kiev, en nu zijn we nog dichterbij.’

Met zijn vermeende aanwezigheid in Oekraïne voert de Tsjetsjeense leider de daad bij het woord. Ooit omschreef hij zichzelf als ‘de voetsoldaat van Poetin’. De Russische president hees Kadyrov in 2007 in het zadel als president van Tsjetsjenië. Met steun van Poetin regeert hij sindsdien met harde hand over het land aan de noordelijke Kaukasus. Gesterkt door forse financiële steun van Rusland kon Kadyrov zo de rust in zijn land, dat in de periode na de val van de Sovjet-Unie gekenmerkt werd door onrusten, grotendeels herstellen.