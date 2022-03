De oorlog in Oekraïne duurt intussen al achttien dagen. Elke dag bereiken talloze video’s van de Russische invasie onze redactie. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden, geverifieerd door de redactie, op een rij.

1. Drone filmt buitenwijk Marioepol

De strijd om de belangrijke havenstad Marioepol woedt hevig. Lijken liggen op straat, voedsel raakt op en elektriciteit is er niet meer. Alleen al zondag zijn er in 24 uur tijd 22 bommen gevallen. Bovenstaande dronebeelden tonen hoe meerdere appartementsgebouwen in brand staan na de Russische raketaanvallen. Wanneer de beelden precies gemaakt zijn, is nog onduidelijk.

2. Oekraïners schakelen Russische voertuigen uit

Het Oekraïense leger blijft zich met hand en tand verdedigen. Afgelopen weekend konden ze opnieuw enkele Russische voertuigen uitschakelen nabij Marioepol, terwijl de Russen luchtaanvallen blijven uitvoeren op woonwijken nabij Kiev en Marioepol.

3. 'Tsjetsjeense leider aangekomen in Oekraïne'

De leider van de Russische regio Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, is intussen naar Oekraïne getrokken met enkele Russische troepen. Dat moet blijken uit beelden die gedeeld werden door Tsjetsjeense televisiezenders en gepost werden op Kadyrov’s Telegram-account.