‘The power of the dog’ wint Bafta beste film

Gisteren ging de ceremonie voor de uitreiking van de Bafta’s, de prijzen van de Britse filmindustrie, voor het eerst sinds de pandemie in volle glorie door. Jane Campion won beste regie, haar film The power of the dog kaapte de hoofdprijs weg.

Op de uitreiking van de Bafta’s zondagavond ontbrak aandacht voor het conflict in Oekraïne niet. Benedict Cumberbatch, de hoofdrolspeler in de winnende film The power of the dog, moest de prijs voor beste acteur aan de Amerikaan Will Smith overlaten, voor diens rol in de film King Richard.

Toch verzekerde de pin met de vlag van Oekraïne op het revers van de Britse acteur hem van voldoende gelegenheid om een oproep te doen. ‘We moeten druk blijven zetten op het regime van Poetin en blijven helpen op elke mogelijke manier: van schenkingen doen tot vluchtelingen in huis nemen’, vertelde hij aan de Britse zender BBC. Hij maakte zich sterk ofwel daarmee bezig te zijn, ofwel het al te doen.

Ariana DeBose kreeg de Bafta voor beste actrice in een ondersteunende rol. Foto: afp

Naast Cumberbatch droegen nog enkele acteurs lintjes met de kleuren van de Oekraïense vlag. De Amerikaanse actrice Ariana DeBose kreeg de Bafta voor beste actrice in een ondersteunende rol, voor de musical West side story. Zij droeg een gele jurk, en vertelde dat die in combinatie met de blauwe jurk van haar collega Rachel Zegler een statement vormde voor Oekraïne.

De Amerikaan Troy Kotsur houdt zijn prijs voor beste acteur in een ondersteunende rol vast. Voor het eerst won een dove acteur in de grote Bafta-categorieën. Foto: epa-efe

De Amerikaan Troy Kotsur won als eerste dove acteur ooit de Bafta voor beste acteur in een ondersteunende rol, in de film CODA. Hij gaf zijn dankspeech in gebarentaal. Gastvrouw Rebel Wilson, de Australische komische actrice, stak in die context haar middelvinger op. ‘Het gebaar voor Poetin’, verklaarde ze.

Gastvrouw Rebel Wilson presenteerde de Bafta’s. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

