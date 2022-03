‘Zwangere vrouw gebombardeerde materniteit overleden’

Volgens persagentschap Associated Press is de zwangere vrouw die gefotografeerd werd vlak nadat haar materniteit gebombardeerd werd, overleden. Ook haar baby overleefde de aanslag niet.

De luchtaanval op havenstad Marioepol vorige week die ook een kraamkliniek en een kinderafdeling trof, heeft minstens twee nieuwe slachtoffers geëist. De vrouw die werd gefotografeerd terwijl ze op een brancard naar veiligere oorden gebracht werd, is overleden. Ook haar baby zou gestorven zijn. Dat meldt de Associated Press (AP).

Nog volgens het persagentschap werd de vrouw ternauwernood naar een andere ziekenhuis gebracht dat zich nog dichter bij de frontlinie bevond. Daar probeerden dokters haar in leven te houden. Toen ze zich realiseerde dat ze haar baby aan het verliezen was, zou ze de dokters gevraagd hebben haar te laten sterven. Een van haar dokters zei aan AP dat de baby ter wereld werd gebracht via een keizersnede maar het nooit een teken van leven heeft getoond.

Daarna probeerden de dokters de moeder te redden. ‘De moeder meer dan 30 minuten reanimeren had geen resultaat’, vertelde dokter Timur Marin afgelopen weekend aan een journalist van AP.

Geen naam

In de chaos na de luchtaanval van woensdag hadden hulpverleners geen tijd om de naam van de vrouw te krijgen voordat haar echtgenoot haar lichaam kwamen ophalen. Maar er is tenminste iemand gekomen om haar op te halen, zeiden dokters aan AP. Op die manier kwam ze niet terecht in een van de massagraven in Marioepol die uit noodzaak gegraven werden door het groeiende aantal doden in de havenstad.