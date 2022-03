Minstens twee doden bij bomaanslagen op dag van verkiezingen in Colombia

In Colombia zijn op de dag van de parlementsverkiezingen zondag minstens twee soldaten bij bomaanslagen om het leven gekomen.

Beide mannen stierven bij explosies in de departementen Caquetá en Meta, zo heeft het leger meegedeeld. Twee andere soldaten raakten gewond.

Het is momenteel nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslagen. In het Zuid-Amerikaanse land zijn onder meer guerrillagroepen, paramilitairen en criminele bendes actief.

Er waren zondag in Colombia in totaal 73.000 soldaten ingezet om de kiezers en kandidaten te beschermen. De verkiezingen worden beschouwd als een test voor de presidentsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land op 29 mei.