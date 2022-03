Oscarwinnaar William Hurt (71) overleden

De Amerikaanse acteur William Hurt, onder meer bekend van zijn vertolkingen in The Big Chill en Kiss of the Spider Woman, is zondag op 71-jarige leeftijd overleden. Recent speelde hij ook mee in verschillende Marvelfilms.

‘Het is met grote droefheid dat de familie Hurt rouwt om het overlijden van William Hurt, geliefde vader en Oscarwinnaar, op 13 maart 2022, een week voor zijn 72ste verjaardag’, klinkt het in een verklaring van zijn zoon Will, die door verschillende media werd vrijgegeven. ‘Hij is vredig heengegaan, omringd door zijn familie.’

Hurt was vooral bekend in de jaren tachtig. Voor zijn hoofdrol in Kiss of the Spider Woman kreeg hij een Oscar. Recenter speelde hij generaal Thaddeus Ross in verschillende Marvelfilms, waaronder The Incredible Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Endgame en Black Widow.

Volgens de familie stierf hij, bij wie in mei 2018 prostaatkanker werd vastgesteld, een natuurlijke dood.