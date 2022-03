Het doek valt voor Beerschot: Seraing wint op bezoek bij Standard en veroordeelt de Ratten tot degradatie

Beerschot degradeert opnieuw naar 1B. De Antwerpenaars verloren zondag kansloos thuis van AA Gent. Seraing, de grootste degradatieconcurrent van de Ratten, won zondagavond de laatste wedstrijd van de speeldag met 0-1 op bezoek bij Standard. Daardoor is de achterstand van de Ratten op Seraing te groot geworden en is de degradatie een feit.

Luka Elsner pakte in de Luikse derby uit met een verrassing in zijn basiself. De amper 17-jarige Lucas Noubi was in het centrum van de defensie de vervanger van de geschorste Dussenne. Verder keerde Emond terug uit blessure, terwijl ook Pavlovic mocht starten.

De aankondiging van de aanstaande overname van 777 Partners inspireerde de Rouches niet bepaald tot grootse prestaties. Het onderonsje met Seraing had vanuit Standard-oogpunt soms meer weg van een oefenmatch dan van een derby. Zo ging Bokadi na vijf minuten veel te laconiek in een duel met Maziz. De spelmaker van Seraing faalde vervolgens alleen voor Henkinet.

Na twintig minuten was daar diezelfde Maziz weer. Vanop links wilde hij de bal in de verre hoek krullen, maar zijn plaatsbal zijn poging strandde aan de verkeerde kant van de paal. Standard stelde daar enkel een schotje van Cafaro tegenover. Doelman Dietsch redde in tweede instantie.

Seraing was met een 0 op 15 naar Sclessin afgezakt en had de laatste zes matchen zelfs niet weten te scoren. Toch was het tegen Standard de betere ploeg. Tien minuten na rust kwam het verdiend op voorsprong. Bernier werd heerlijk gelanceerd in de rug van de Luikse defensie, omspeelde vlotjes Henkinet en legde het leer droogjes in het lege doel: 0-1.

Meteen daarna had Mikautadze de kans om de score te verdubbelen. De Georgische spits kreeg de bal zomaar cadeau van Sissako, maar drukte uiteindelijk te schuin van het doel af. Henkinet redde.

Voor Standard probeerde de ingevallen Amallah het van een meter of twintig, zonder succes. Dan was Seraing veel gevaarlijker. Bernier presenteerde Mikautadze een prima schietkans, maar de spits mikte nu een meter naast. Ook Nadrani kwam nog dicht bij de 0-2.

Standard kon verder geen vuist meer maken en toen Emond in de extra tijd een foutje in de Seraing-defensie niet wist af te straffen, was voor de nummer zeventien in 1A de eerste zege sinds 26 januari een feit. Met nog drie wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van de Metallo’s op hekkensluiter Beerschot tien punten. Een verschil dat niet meer te overbruggen valt en ervoor zorgt dat het doek definitief is gevallen voor de Antwerpse club.