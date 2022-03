Vrees voor Ruslands ‘gewillige helpers’ groeit

Hoe ver wil Rusland gaan om pro-Russische marionettenregimes te installeren? De Russen kidnapten twee burgemeesters, president Zelenski waarschuwt voor collaborateurs.

Het is een gekende tactiek bij ­bezettingen: onthoofd het lokale bestuur, laat de bevolking achter zonder leider en zet desnoods een stroman in de plaats. Dat gebeurt nu ook in Oekraïne.

Volgens de Oekraïense regering werd dit weekend een tweede burgemeester gekidnapt door Russische troepen. Het gaat om Yevhen Matveyev van het stadje Dniprorudne. Op 11?maart werd ook burgemeester Ivan Fedorov van Melitopol, nota bene een etnische Rus, gearresteerd. Hij werd weggeleid door een aantal gewapende mannen, was te zien op een video op het sociaal netwerk Telegram. Sindsdien is niets meer van hem gehoord. Het gonst van de ­geruchten dat hij gemarteld wordt. Fedorov moedigde het verzet tegen de Russen aan. Sinds zijn arrestatie is al betoogd voor zijn vrijlating.

Ondertussen heeft Melitopol, een strategische zuidelijke havenstad, wel al een nieuwe bur­gemeester. Galina Danilchenko is lid van de oppositie. Volgens Max Seddon, Ruslandcorrespondent voor de Financial Times, heeft ­Danilchenko ondertussen verklaard dat ‘een comité, aangeduid door het volk’, de macht zal overnemen. ‘Ze raadt inwoners aan om zich ‘aan te passen aan de nieuwe realiteit’ en noemt betogingen extremistisch, wat Seddon op Twitter ‘een typisch Russisch buzzwoord’ noemt. Tegen Fedorov loopt nu een aanklacht ­wegens ‘terrorisme’. ‘Dit zijn ­terroristische tactieken om marionettenregimes op lokaal niveau te installeren’, zei de Oekraïense verkozene Lesia Vasylenko.

Zelenski ruikt gevaar

In zijn dagelijkse speech aan de Oekraïners speelt de Oekraïense president Volodimir Zelenski in op het gevaar. Hij waarschuwde mogelijke collaborateurs en ­medestanders van Rusland in ­Oekraïne dat ‘wie in de verleiding komt om in te gaan op een aanbod van de Russische bezetters, zijn ­eigen doodsvonnis tekent.’

Zelenski verwees naar recente gebeurtenissen in de door Rusland bezette regio rond Cherson, in het zuiden van het land. Rusland probeert daar ‘via het ­vormen van zielige pseudorepublieken hetzelfde te doen als wat het in Donetsk en Loehansk deed’, zei Zelenski. ‘Ze chanteren lokale leiders, zetten parlementsleden onder druk en kijken wie ze kunnen omkopen. Maar Oekraïne zal standhouden.’

In diezelfde speech waarschuwde Zelenski dat ‘alle gebieden die Rusland bestuurt armoede kennen omdat alle professionals er wegtrekken.’