Mysterieuze De Mol-gast onthuld

In de eerste aflevering van Café De Mol zijn de deelnemers aan het programma voorgesteld. Presentator Gilles De Coster gaf ook de identiteit van de vreemde man in de trailer vrij.

Het tiende, feestelijk, seizoen van het Play4-programma De Mol gaat pas volgende zondag van start. Maar om het publiek al wat op te warmen, werd zondagavond de eerste aflevering van het praatprogramma Café De Mol uitgezonden. Daarin werd de nieuwe lichting deelnemers voorgesteld. De tien kandidaten zijn allemaal tussen de 19 en de 51 jaar oud, zoals altijd is één van hen de mol. Wie? Dat zullen ze op de Canarische Eilanden uitzoeken.

In de trailer van het tiende seizoen, die enkele weken geleden werd gelanceerd, dook een mysterieuze gedaante op. Kijkers gingen meteen op onderzoek uit. Was het een nieuwe medepresentator? Of een samensmelting van alle mollen of winnaars uit vorige edities? In Café de Mol onthulde Gilles De Coster de waarheid. ‘Het is een samengesteld beeld van alle kandidaten van dit seizoen. Wanneer er een afvaller is, gaan we er telkens één gezicht uithalen. Zo krijg je elke week een nieuw gezicht, dat in Café de Mol bekend zal gemaakt worden. Zo ga je, naarmate de reeks vordert, de mol steeds duidelijker zien.’