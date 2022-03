Truiense derbyzege brengt zelfs Genkse deelname aan play-off 2 in het gedrang

Vicekampioen KRC Genk heeft zondagnamiddag de Limburgse derby tegen Sint-Truiden in eigen huis met het kleinst verschil (0-1) verloren. Daichi Hayashi scoorde op het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd in de Cegeka Arena.

STVV stuntte zondagmiddag met een deugddoende derbyzege in Genk (1-0). Hayashi beloonde de scherpere Kanaries voor de rust, waarna een ongeïnspireerde thuisploeg op een stevige geel-blauwe muur botste. Zo komt zelfs deelname aan play-off 2 in het gedrang voor de vice-kampioen.

Terwijl Bernd Storck enigszins verrassend Trésor boven Thorstvedt verkoos, gaf Bernd Hollerbach in een zeer goed gevulde Cegeka Arena Leistner, Janssens en Hashioka een basisplaats ten koste van de licht aangeslagen Teixeira, Dony en Klauss. De Truiense coach zag zijn ploeg ook de beste start nemen, Janssen duwde aan de tweede paal een voorzet van Brüls naast.

Hayashi opent de score

De thuisploeg reageerde via een snelle tegenstoot. Maar Bauer blokte Hrosovsky af en bezwoer zo het enige Genkse gevaar in het eerste kwart van de wedstrijd. Het plannetje van Hollerbach klopte immers als een bus. Hij legde de tegenstrever lam met een strikte mandekking en dat bleek door het gebrek aan beweging zonder bal bij de thuisploeg de geschikte aanpak.

Zo kwam Genk niet verder dan een nieuwe afgeblokte poging, nu gooide Al-Dakhil zich voor de knal van Trésor. Intussen kwamen er countermogelijkheden voor het duo Hayashi-Hara, de Japanners kregen ook de gulle steun van lopende middenvelders. Ze knutselden op het half uur de openingstreffer in mekaar. Hara speelde de oprukkende Hashioka vrij op rechts. De knal van Lavalée werd nog afgeblokt maar Hayashi pikte de tweede bal op en scoorde van dichtbij: 0-1.

Leistner rots in branding

De bijna 400 Truiense fans gingen vijf minuten later al opnieuw uit de bol, toen ref Dierick verrassend naar de stip wees na een duel tussen Munoz en de gretige Wolke Janssens. Maar VAR Laforge corrigeerde terecht die beslissing, zodat er met een 0-1-tussenstand van kamp werd gewisseld.

De inbreng van Thorstvedt en Sadick bracht weinig beterschap bij een zeer matig en te traag voetballend Genk, dat in het derde kwart niet verder kwam dan kopballen (naast) van Cuesta en Onuachu. Waarop Bernd Storck prompt ook zijn laatste drie wissels in één keer opsoupeerde. Oyen en Paintsil zorgden via hun infiltraties wél voor dreiging. Maar wonderen moest Schmidt niet verrichten om zijn netten schoon te houden. Alleen op een knal van Thorstvedt moest de Truiense doelman vol aan de bak. Voor het overige kopte rots in de branding Leistner elke voorzet of lange bal weg.

Foto: Isosport

Play-off 2 in gedrang

Met een voorsprong van amper twee punten op Cercle Brugge en een verplaatsing naar Club in het vooruitzicht, komt voor KRC Genk zelfs deelname aan play-off 2 in het gedrang. En wie weet steekt STVV na nu al zes ongeslagen matchen oprij nog wel zijn neus aan het venster. De kloof tussen beide Limburgse clubs bedraagt

Eerder op zondag won RSC Anderlecht de topper tegen Antwerp met het kleinste verschil (1-0). Met zestien op achttien - de laatste competitienederlaag dateert al van eind januari tegen leider Union - wipt Anderlecht met 58 punten over Antwerp (56) naar de derde plaats, op twaalf punten van Union. Landskampioen Club Brugge staat op de tweede plaats met vijf punten meer dan Anderlecht. Voor Antwerp was het al de derde competitienederlaag in vier wedstrijden - tevens de vierde in de laatste zes duels - en daarmee zijn ze in het klassement in vrije val.

Zondag in de vooravond gaat AA Gent op bezoek bij rode lantaarn Beerschot, dat al met anderhalf been in 1B staat. Als ploeg in vorm Gent dan wint, komen ze tot op één punt van de vierde plaats van Antwerp, die goed is voor een stek in de Champions’ play-off. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met de Luikse derby tussen een geplaagd Standard en Seraing, de voorlaatste in de stand.