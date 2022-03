Italië neemt ’s werelds grootste zeiljacht - dat van Melnichenko - in beslag

143 meter lang is de Sailing Yacht A. De boot heeft een prijskaartje van 530 miljoen euro en is nu in handen van de Italiaanse autoriteiten. De eigenaar, Russisch zakenman Andrey Igorevich Melnichenko, protesteert.

Enkele dagen nadat de Russische zakenman Andrey Igorevich Melnichenko op een lijst geplaatst is met mensen tegen wie EU-sancties gelden, heeft de Italiaanse politie zijn superjacht in beslag genomen. Die sancties kwamen er na de Russische invasie in Oekraïne.

Melnichenko’s zeiljacht spreekt tot de verbeelding. Sailing Yacht A, zoals het schip heet, is 143 meter lang en heeft een prijskaartje van 530 miljoen euro. Het schip is in de Noordelijk gelegen haven van Trieste in beslag genomen. Het jacht is ontworpen door Philippe Starck gebouwd door het Duitse bedrijf Nobiskrug in Germany. Volgens de Italiaanse overheid is Sailing Yacht A het grootste zeiljacht op aarde.

Foto: REUTERS

Melnichenko was tot voor kort eigenaar van kunstmestproducent EuroChem Group het steenkoolbedrijf SUEK. Beide bedrijven lieten donderdag al een statement weten dat Melnichenko ontslag genomen heeft in de raad van bestuur van beide bedrijven.

Alex Andreev, een woordvoerder van Melnichenko, benadrukte dat de zakenman geen enkele relatie heeft tot de tragische gebeurtenissen in Oekraïne, hij heeft geen politieke banden. Er is geen enkele rechtvaardiging om hem aan de lijst met EU-sancties toe te voegen’, klonk het toen. ‘We zullen deze ongefundeerde en onrechtvaardige sancties aanvechten. We gaan ervan uit dat de wet en de redelijkheid zegevieren.’

De Italiaanse politie heeft sinds vorige week al voor 700 miljoen euro aan villa’s en jachten in beslag genomen. Die waren allemaal eigendom van rijke Russen die onder EU-sancties vallen.

‘Voorlopig hebben we alleen zichtbare doelen aangepakt. Nu beginnen we met zaken als aandeelhouderschappen’, legde Guiseppe Zafarana, hoofd van de Italiaanse Belastingspolitie i Bergamo aan journalisten uit. De politieoperaties maakten deel uit van gecoördineerde actie in westerse staten om Russen die aan president Vladimir Poetin gelieerd zijn aan te pakken.

Los daarvan, zou ook de Solaris, het superjacht van de Russische zakenman Roman Abramovich, zaterdagmorgen in de territoriale wateren van Montenegro aangekomen zijn. De boot, dit keer slechts 140 meter lang, had dinsdag de haven van Barcelona verlaten om enkele dagen later aan te meren aan het luxeresort Porto Montenegro in Tivat. Groot-Brittannië legde ook Abramovic donderdag sancties op omdat de zakenman, volgens de Britten, dicht bij Poetin staat. Zijn eigendommen a zijn bevroren. Abramovic ontkent zelf nauwe relaties de president van Rusland te onderhouden.