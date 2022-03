Minister Demir weigert kap Sterrebos UGent

De natuurschade is wel degelijk vermijdbaar, oordeelt Demir. De universiteit wilde op de plek een studentenhome bouwen.

De Universiteit Gent krijgt geen omgevingsvergunning om het zogenaamde Sterrebos aan de De Pintelaan te kappen. Dat heeft de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) beslist. Het bosje van 4.100 vierkante meter zou voor de bijl gaan om plaats te maken voor een studentenhome met 212 kamers op de campus De Sterre. De universiteit beloofde dat gekapte bosje elders te compenseren.

Het project kreeg in juli 2021 een vergunning van de provincie Oost-Vlaanderen. Er was veel ophef over. Omwonenden begonnen een petitie om het bos te redden. Actievoerende studenten bezetten een tijdlang het bosje. Ook academici van de UGent zelf spraken zich tegen de kap uit.

De vergunning van juli 2021 ging in tegen het negatieve advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het agentschap was het niet eens met het standpunt van de UGent dat de alternatieven voldoende bestudeerd waren en oordeelde dat de ontbossing vermijdbare schade zou toebrengen.

Behalve het ANB waren ook Natuurpunt, Bos+, de vzw Bescherm de Bomen en een aantal privépersonen tegen de vergunning in beroep gegaan.

Demir: ‘Stedelijke bossen waardevol’

De minister behandelde dat beroep. Zij besliste nu de vergunning te weigeren. ‘Onderzoek toont aan dat stedelijke bossen waardevol zijn in de strijd tegen klimaatverandering. De universiteit kan daarin een voortrekkersrol spelen, zeker als het gaat om een waardevol gebied waarvoor alternatieven zijn’, verantwoordt ze haar beslissing.

De minister oordeelt dat de aanvrager niet aantoont dat er geen alternatieve locaties zijn met minder of geen natuurwaarde. Ook de mogelijke schade op een aanpalend waardevol hooiland moest in rekening worden gebracht, wat niet is gebeurd. Er is volgens de minister dus wel degelijk sprake van vermijdbare natuurschade, zodat de natuurtoets niet wordt doorstaan.

Het te ontbossen gebied is bovendien opgenomen in de biologische waarderingskaart van zowel stad Gent als het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en is dus waardevol, waardoor het voorzorgsbeginsel gehanteerd moet worden, oordeelt Demir.

Voor de rest van de plannen die de UGent op de campus De Sterre heeft, werd de vergunning wel goedgekeurd.