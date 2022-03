Bart Swings wint Wereldbeker massastart in Thialf

Het dak ging er bijna af toen Bart Swings in een vol Thialf aangekondigd werd als olympisch kampioen massastart. Onze landgenoot bedankte de schaatsfans met een tweede overwinning plus de eindzege in de Wereldbeker. Goed voor 15.000 dollar (13.800 euro).

Waar vele olympische kampioenen na hun triomf hun vorm vaak zien zakken, schaatst Swings nog steeds op een gouden wolk. Hij pakte zaterdag al zilver op de 5.000 meter en werd in een sterke tijd knap vierde op de 1.500 meter. En toen moest ‘zijn’ nummer nog komen, amper een goed uurtje na zijn wedstrijd tegen de Noor Allan Dahl Johansson.

En net als de vorige keren gingen de schaatsfans in Thialf uit hun dak bij de aankondiging van Swings, een populair figuur in Nederland. Zeker nu hij olympisch kampioen is. Een status waardoor hij alweer dé te kloppen man was. Maar om die eindzege in de Wereldbeker mis te lopen, moest het al goed fout lopen. Nummer twee Ruslan Zakharov was er niet bij en nummer drie Andrea Giovannini moest al 84 punten goedmaken. Voorin finishen was in principe dus genoeg voor Swings.

Foto: AP

Maar Swings wilde winnen, logisch in zijn eerste race als olympisch kampioen, en dus pakte hij net zoals in Peking het heft in handen. Hij ging achter de Nederlandse ex-wereldkampioen Jorrit Bergsma aan toen er vier schaatsers wegreden. De veteraan haalde dat groepje zo terug, goed nieuws voor Swings, die zich even liet afzakken.

Bergsma was de locomotief van de dag en nam Swings wat later opnieuw mee in z’n spoor. Daarna ging Giovannini aanvallen, terwijl de Deen Viktor Hald Thorup een gooi deed naar winst. Swings liet anderen het werk doen en maakte zich klaar voor zijn eindschot. Dat kwam er met nog anderhalve ronde te gaan … in het zog van Bergsma. Giovannini ging mee, maar Swings had alles onder controle. Voor de laatste bocht ging hij op en over de Italiaan.

Vijftig meter voor de finish was hij al zeker van een perfect seizoenseinde. Met overmacht won Swings zijn tweede wereldbekermanche, tot jolijt van een kolkend Thialf. ‘Ik wil vooral Thialf bedanken’, reageerde hij. ‘Het was magisch om hier te rijden. Bedankt aan iedereen. Een 400 m baan in België? Ik hoop snel, maar tot dan kom ik met veel plezier naar hier.’