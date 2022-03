De Croo in Sierre: ‘Het hele land deelde in het verdriet’

In Sierre is zondagmiddag de busramp uit 2012 herdacht. Bij dat ongeval vielen 28 slachtoffers. Nabestaanden, vertegenwoordigers van de schoolgemeenschappen en van de besturen van Heverlee en Lommel reisden samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) naar Zwitserland.

‘Vandaag tien jaar geleden was een gitzwarte dag, een gitzwarte avond’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) toen hij het woord nam in Sierre. ‘28 families, twee schoolgemeenschappen werden geraakt. Het hele land was in rouw. Je kind, je partner verliezen, dat is de rauwste pijn, die nooit meer weggaat. Er is een leegte die niets of niemand ooit zou kunnen vullen. Maar die leegte wordt gevuld door herinneringen. Er is de solidariteit, van toen. Het hele land stond klaar en deelde in het verdriet. Nu is die solidariteit er nog steeds. We zijn samen naar hier gekomen en laten elkaar niet los. We willen dit samen met jullie dragen. We willen hun verhalen blijven delen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie die solidariteit voelen en daar ook kracht uit putten.’

Ook premier Alexander De Croo woonde de herdenking in Sierre bij. Foto: belga

Ook jongeren die de busramp destijds overleefd hebben, trokken opnieuw naar Sierre. Het zijn intussen jonge twintigers. De Lommelse vriendinnen Janne en Yoëlle namen samen het woord. ‘De mooie herinneringen zijn voor ons een houvast’, zeiden ze. ‘Het skiën, maar ook de valpartijen op de skipiste. Iedereen in zijn beste outfit voor de casinoavond. Leuke momenten die voor altijd nazinderen in ons hart. We willen iedereen bedanken om alle slachtoffers te helpen en begeleiden.’ Ze besluiten: ‘Samen sterk. Zo was onze klas. Samen konden we alles aan. We missen jullie.’