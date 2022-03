Anderlecht klopt Antwerp in zwaarbevochten topper en springt naar derde plek

Anderlecht heeft de derde plaats overgenomen van Antwerp. Het klopte The Great Old zondagmiddag in het Constant Vandenstockstadion met 2-1 na een zwaarbevochten wedstrijd. Lior Refaelov trapte op het uur de beslissende goal binnen vanop de stip.

Vincent Kompany posteerde Marco Kana centraal achterin als vervanger van de geblesseerde Hoedt. Bij Antwerp kwamen Vines, Buta en Manuel Benson in de ploeg. Het eerste kwartier was niet onaangenaam. Het golfde op en neer, maar beide ploegen deden het voorzichtig aan en wat met de handrem op, om vooral geen vroege tegentreffer te incasseren. Kansen bleven op die manier ook even uit. RSCA legde de betere combinaties op de mat, maar de eerste mogelijkheid was voor de bezoekers. Manuel Benson haalde uit van net buiten de zestien, doelman Van Crombrugge duwde zijn bal over de lat.

Na iets meer dan twintig minuten was het paars-wit dat de wedstrijd openbrak. En hoe. Ashimeru stuurde Zirkzee heel handig de diepte in, de Nederlander verschalkte doelman Butez met een opwippertje. Heerlijk doelpunt. Verschaeren kwam op het halfuur al in de buurt van de 2-0, maar besloot op Butez. Vijf minuten later kreeg diezelfde Verschaeren een nog grotere kans, maar trapte hij op Vines en week zijn schot af over het doel. Het tweede Anderlecht-doelpunt hing echt wel in de lucht, want even later kopte Zirkzee nog net naast.

Yusuf door de benen

Wie met vuur speelt, krijgt het deksel op de neus. En dat bleek maar weer eens. Na alle verkwanselde kansen slikte Anderlecht nog voor de rust een Antwerps tegendoelpunt. Gomez liet Buta passeren op de rechterflank. Die laatste legde terug op Yusuf, die de 1-1 handig door de benen van Van Crombrugge mikte.

Antwerp tankte vertrouwen uit zijn doelpunt en was na de pauze iets aanweziger. Balikwisha probeerde het in één tijd, maar besloot op Magallan. Na nog geen tien minuten in de tweede helft moest bij Anderlecht Kana naar de kant met krampen. Sardella nam zijn plaats in. Meteen daarna haalde Butez met een stevige beenveeg en zonder bal te raken Kouamé neer. De bal ging meer dan terecht op de stip. Refaelov joeg de 2-1 richting rechterbovenhoek, zijn twaalfde competitietreffer al dit seizoen.

Talrijke kansen

Rond het uur probeerde beide teams het met afstandsschoten. Eerst deed Zirkzee een poging over de grond voor Anderlecht, maar zijn schot was veel te slap. Daarna probeer Nainggolan het in de vlucht, maar hij mikte over. Nadien was het opnieuw aan Zirkzee, maar dan van dichterbij. Vanop enkele meters besloot hij op het been van Butez. Daar zat meer in. Vervolgens ging Zirkzee, net als Refaelov, middenin de tweede helft naar de kant. Ze werden vervangen door Amuzu en Raman. Die laatste pakte meteen met een schot uit, Butez bokste weg.

Ook in het slotkwartier bleven de kansen behoorlijk talrijk. Eerst mikte Verstraete een vrijschop op de bovenkant van het doel, daarna kon de ingevallen Amuzu aan de andere kant alleen op Butez af, maar hij wist de Antwerp-doelman niet te verschalken.

Paars-wit was ondertussen net als in de eerste helft de betere ploeg, maar liet het na om de wedstrijd helemaal dood te maken. En dan schuilt er altijd nog gevaar om de hoek, bewees ook Benson door tien minuten voor tijd maar net naast te trappen na een tegenprik van de bezoekers. Anderlecht hield echter stand - in de blessuretijd scoorde de ingevallen Mykhaylichenko zelfs nog bijna de 3-1 - en legt zo beslag op de derde plaats.