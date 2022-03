Rusland kijkt naar China om Westerse sancties op te vangen

Rusland hoopt op hulp van China om de Westerse sancties economisch te boven te komen. De VS heeft al aan China laten weten dat er gevolgen zullen zijn voor landen die Rusland helpen de sancties te omzeilen.

‘Een deel van ons goud en onze deviezenreserves zit in de Chinese munt, de yuan. We merken vanuit Westerse landen de druk op China toeneemt om de handel met ons te beperken. Bovendien zet het Westen ook druk op China om ons de toegang tot onze reserves te beperken’, zegt de Anton Siluanov, de Russische minister van Financiën op Russische televisie. ‘Maar ik denk dat ons verbond met China sterk genoeg is om onze samenwerking niet alleen aan te houden, maar ook te intensifiëren nu de Westerse markten zich voor ons sluiten.’

De VS heeft, bij monde van zijn nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan, al aan Peking laten weten dat het niet zal toestaan dat landen Rusland helpen om de verliezen, die het door de sancties lijdt, te compenseren. Sullivan liet China weten dat er ‘absoluut zeker gevolgen komen’ voor landen die Rusland een levenslijn aanbieden en helpen te ontsnappen aan de impact van de sancties.

Alle Westerse landen hebben Rusland ongeziene sancties opgelegd na de invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari. De maatregelen zijn gericht op het bedrijfsleven en het financiële systeem in Rusland.

Siluanov maakte zondag in een tv-interview voor het eerst duidelijk dat Moskou naar China kijkt om de impact van die Westerse sancties te helpen milderen. Die twee landen hebben hun verbond de laatste tijd aangescherpt nadat beide landen door het Westen onder druk gezet werden onder meer vanwege mensenrechtenkwesties. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese collega, Xi Jinping, ontmoetten elkaar op 4 februari in Peking. Daar kondigden ze een strategisch bondgenootschap aan. Die ‘vriendschap zonder grenzen’ zou erop gericht zijn ‘de invloed van de Verenigde Staten te counteren’.

De sancties tegen de Russische reserves raken de Russische economie het hardst. Een maand geleden zei Siluanov nog dat Rusland verregaande sancties zou kunnen weerstaan dankzij de overvloedige reserves. Rusland dacht er zelfs over om Euro-obligaties aan buitenlandse investeerders aan te bieden eens de markt weer stabiel is.

Deze zondag meldde hij dat door de maatregelen van het Westen van de 640 miljard dollar die het land in goud en deviezenreserves heeft nu zo’n 300 miljard bevroren is. De minister van financiën verzekerde ook dat Rusland zijn staatsschuld zal blijven afbetalen. Zolang de reservers bevroren blijven, zal Rusland zijn schuldeisers in Roebel uitbetalen.