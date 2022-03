In Iraaks Koerdistan zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere raketten afgevuurd op Erbil, in het noorden van het land. Niemand raakte daarbij gewond. Bekijk beelden van de raketten in bovenstaande video.

Wat het doelwit van de aanval was, was niet meteen duidelijk, al spreken de Koerdische veiligheidsdiensten zaterdagnacht in een persbericht van een aanval met twaalf ballistische raketten, onder meer op het Amerikaans consulaat.

De lokale televisiezender Kurdistan24, die zich niet ver van het Amerikaanse consulaat bevindt, deelde beelden op sociale media van schade aan hun redactie.

De lokale overheid benadrukt dat er geen slachtoffers gevallen zijn. De Koerdische premier Masrour Barzani spreekt van een terreuraanval op verschillende wijken in Erbil en roept de inwoners op tot kalmte. Volgens de Koerdische veiligheidsdiensten kwamen de raketten uit het oosten, buiten de grenzen van Irak.