Naomi Osaka barst in tranen uit na belediging vanuit tribune

Naomi Osaka is zaterdag tijdens haar wedstrijd van de tweede ronde op het toernooi van Indian Wells beledigd door een toeschouwer in de tribune. Een vrouw riep naar verluidt ‘Naomi, you suck!’ naar de Japanse, waarop de tennisster begon te huilen.

Het incident gebeurde tijdens het derde game van de eerste set. Osaka, die al eerder mentale problemen kende, was er duidelijk door geraakt en wendde zich bij de kantwissel even tot de umpire, die evenwel geen actie ondernam.

Ook na haar match, die ze met 6-0 en 6-4 verloor van de Russin Veronika Kudermetova, kon de voormalige nummer 1 van de wereld haar tranen niet bedwingen. In een kort interview op het terrein verwees ze naar Venus en Serena Williams, die zo’n twintig jaar geleden in Indian Wells ook uitgescholden werden. De zussen weigerden daarna jarenlang nog te spelen op het toernooi in Californië.

‘Er is vroeger wel vaker naar mij geroepen, maar dat deerde mij toen niet. Maar ik heb ook de video gezien van Venus en Serena die hier werden beschimpt. Als je die beelden nog niet hebt gezien, dan moet je dat doen’, reageerde een geëmotioneerde Osaka.