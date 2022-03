Efficiënt Club Brugge wint bij KV Oostende (1-3) na twee blunders van formaat

Van je vrienden moet je het hebben. KV Oostende gaf streekgenoot Club Brugge zaterdagavond de zege cadeau: twee lachwekkende goals (1-3) voor de rust bezorgen blauw-zwart 15 op 15. Voor Brugse feestvreugde was er echter weinig reden: de ploeg van Schreuder legde een fletse prestatie op de mat, en Nsoki viel uit met een blessure.

Een echte streekderby, heet dat dan. Voor Club Brugge is de korte verplaatsing naar KV Oostende altijd eentje met de nodige animo - en honderden blauw-zwarte supporters in de thuisvakken. Gelukkig voor hen duurde de rit maar een 20-tal minuutjes: een flitsend Club, zonder invaller Lang, kregen ze namelijk niet te zien. Goals wél, maar dat was volledig de verantwoordelijkheid van de blunderende thuisverdediging. De eerste kans was dan wel voor Gueye - de Senegalees raakte de verkeerde kant van de paal - maar de 0-1 viel voor Club. McGeehan kopte achterwaarts zijn eigen verdediging zoek, waardoor Adamyan alleen op Scherpen mocht. Die botste dan ook nog eens met Jäkel, waardoor de Armeniër maar binnen te blazen had.

Lachwekkend, denk u? Dan had u de 1-2 nog niet gezien. Eerst kon Jäkel zijn slechter interventie bij het openingsdoelpunt nog goedmaken met een welgemikte gelijkmaker (1-1) waarbij Mignolet niet vrijuit ging, maar KVO rolde daarna alwéér de rode loper uit. Scherpen miste zijn controle en Adamyan snoepte de bal kinderlijk af, om zijn tweede van de avond binnen te tikken. De Oostendse doelman begroef zijn gezicht in zijn handschoenen: wat zouden ze daar bij moederclub Brighton & Hove Albion van vinden? Ondertussen zat Guillaume Hubert, anderhalf seizoen eerste keuze aan zee, rustig op de bank. Hij dacht er het zijne van.

Baaldag

Drie goals voor de rust dus, maar hadden we goed voetbal gezien? Helemaal niet. Club Brugge speelde ondermaats, met veel te weinig inspiratie en doortastendheid. Oostende was minstens de evenknie, maar schoot zichzelf dus in de voet. Het spelbeeld veranderde amper na de rust, want comedy capers aan zee ging gewoon verder. Bijna lukte KV Oostende zelfs een derde lacher toen Urhoghide langs de verkeerde kant van Scherpen terugspeelde: de doelman moest de bal in extremis uit doel glijden. Maar de 1-3 kwam er toch. De Ketelaere speelde Skov Olsen mooi vrij, en zijn voorzet ging door de benen van Scherpen in doel. Je hebt zo van die dagen...

Met een bonus van twee goals waren ze er bij Club Brugge best gerust in: de wedstrijd kabbelde naar het einde, terwijl KV Oostende de moed niet meer vond om nog iets te proberen. Toch zat er nog wat venijn in de staart. Lang fleurde zijn invalbeurt meteen op met een lange rush en knal tegen de paal én een prachtig balletje op Rits, die ook de staak trof. In de blessuretijd mocht Lang nog eens alleen af op Scherpen, maar alweer lukte het niet.

De vierde treffer bleef uit, maar de drie punten waren toen wel al binnen voor Club. Geen spetterende prestatie aan zee dus, maar wél 15 op 15 en een gat met Union dat nog steeds te dichten valt. Bij KV Oostende was de redding al 99 procent zeker, waar de Kustboys hun laatste drie wedstrijden van het seizoen zonder stress kunnen afwerken.