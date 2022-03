‘Dealer’ scoort overdosis op Ensors

Jeroen Percevals film Dealer scoorde een overdosis aan Ensors op de uitreiking van de Vlaamse filmprijzen. Bij de series is Grond de grote winnaar.

Met negen Ensors werd Dealer van Jeroen Perceval de grote winnaar van de Vlaamse filmprijzen. Daarmee eindigt de film nog hoger dan The broken circle breakdown in 2013 dat er acht won. Een record. Niet zo verrassend: de film had eerder al een record van veertien nominaties binnengehaald. Jeroen Perceval is al decennia een grote naam in theater en film, met opgemerkte rollen in Runskop en D’Ardennen, waar hij ook het scenario van schreef. MaarDealer was wel nog altijd maar zijn regiedebuut. En wat voor een: Perceval dook onder in de onderbuik van Antwerpen, waar een tienerjongen drugsdealer wordt van een theateracteur.

Het Ensorgala vond niet plaats op een eiland. Perceval kwam nog maar voor zijn eerste award op het podium of hij begon zich boos te maken over ‘die Russische klootzak met een naam die ook begint met een P’. Maar eens die woede eruit was, werd hij de rest van de avond een predikant van de liefde: ‘Laten we allemaal lief zijn voor elkaar, ongeacht onze smaken of voorkeuren, we are all one’.

Genderneutraal mannelijk

Voor het eerst werden er genderneutrale acteerprijzen uitgereikt. Het resultaat was dit jaar alvast dat alle vier acteerprijzen gingen naar mannen. Met zijn imposante vertolking van bokser Ismaïl Abdoul in Cool Abdoul was er geen twijfel dat de prijs voor beste hoofdrol in film moest gaan naar Nabil Mallat. In de categorie tv-series ging die prijs naar Yassine Ouaich, die met Grond nog maar zijn eerste grote rol speelde. Grond, geregisseerd door Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans, werd ook bekroond tot beste tv-serie en viel ook in de prijzen voor zijn scenario. ‘Ik ben blij dat dit soort verhalen eindelijk op tv belanden’, zei acteur en scenarist Zouzou Ben Chikha, ‘zodat we nu echt het gevoel hebben dat we eindelijk van zwart-wittelevisie naar kleurentelevisie zijn geëvolueerd.’

Minister-president Jan Jambon (N-VA) mocht de belangrijkste prijs uitreiken. Twee jaar na zijn pijnlijke passage bij de Vlaamse muziekprijzen, de MIA’s, werd hij ditmaal niet uitgejouwd door de aanwezigen in het Kursaal van Oostende, een who’s who van de Vlaamse filmwereld. De rest van de mensheid kon meekijken via VRTNu. Ter vermaak gaf presentator Guga Baúl een staalkaart van zijn talent voor imitatie, met impressies van de ene na de andere bekendheid. Co-host Jennifer Heylen, zelfverklaarde koningin van de bijrollen, vermeldde dat ze single is. Toen ze werd afgewisseld door Stijn Coninx, drukte de regisseur van Koko Flanel en Daens het geloof uit dat er ooit weer een Vlaamse film 1 miljoen kijkers zal halen.

Hoop doet leven? Dé olifant in de kamer was de belabberde publieksopkomst van de Vlaamse film. Zelfs de grote winnaar van de avond, Dealer, haalde volgens cijfers van De Morgen na 18 weken niet eens 50.000 bezoekers - en dat was dan nog een van de best scorende Vlaamse auteursfilms. Is de coronacrisis de schuldige? De film loopt in Mechelen en Antwerpen nog en met deze Ensors op zak krijgt hij mogelijk herkansing in meer bioscopen.

Met het gala van de Ensors valt ook het doek over het filmfestival Oostende. Het festival vond voorheen in september plaats, maar had normaal vorig jaar in januari zijn eerste wintereditie moeten kennen. Na meerdere keren uitstel door de coronacrisis kwam die lang uitgestelde 14de editie er nu pas van. Op het festival ging de prijs voor beste film in de Look-competitie naar Leave no traces, een Poolse film over het brutale Sovjetregime in het Polen van de jaren 1980.

Beste film: Dealer

Beste tv-serie: Grond

Regie (film): Jeroen Perceval (Dealer)

Regie (serie): Kaat Beels, Nathalie Basteyns (Beau sejour)

Acteerprestatie in hoofdrol (film): Nabil Mallat (Cool Abdoul)

Acteerprestatie in bijrol (film): Bart Hollanders (Dealer)

Acteerprestatie in hoofdrol (serie): Yassine Ouaich (Grond)

Acteerprestatie in bijrol (serie): Geert Van Rampelberg (Red light)

Scenario (film): Jeroen Perceval (Dealer)

Scenario (serie): Wannes Cappelle, Zouzou Ben Chikha, Dries Heyneman (Grond)

Dop: David Williamson (Dealer)

Montage: Bert Jacobs (Beau sejour 2)

Muziek: Stan Lee Cole (Dealer)

Jeugdfictie: Mijn vader is een saucisse

Animatie: Meneer papier

Documentaire (film): Hi my name is Jonny Polonsky

Documentaire (serie): Het leven in kleur

Kortfilm: Binge loving