Disney schort politieke donaties in Florida op vanwege omstreden ‘Don’t say gay’-wet

The Walt Disney Company schort politieke donaties in Florida op uit protest tegen een nieuwe wet, die lgbti-onderwerpen in de lagere graden van het onderwijs onbespreekbaar maakt. Directeur Bob Chapek had eerder al zijn excuses aangeboden voor de ‘misplaatste stilte’ van het bedrijf met betrekking tot de wet.

Disney is incontournable in de Amerikaanse staat Florida. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 58 miljoen toeristen het themapark Disney World in Orlando. Ook politiek heeft het heel wat in de pap te brokken. De omzetbelasting op de ticketverkoop is een belangrijke bron van inkomsten voor de staat en het bedrijf is er een van de belangrijkste politieke donateurs. Nadat Disney zich vrijdag uitsprak tegen een omstreden wet dat afgelopen week aangenomen werd door de senaat, kondigt het nu aan dat het geen politieke giften meer zal doen in Florida. Disney financiert campagnes aan beide kanten van het politieke spectrum.

De Republikeinse gouverneur Ron Desantis reageerde woedend. ‘Disney heeft veel te nauwe banden met de Communistische Partij van China en heeft geen enkele morele autoriteit om je te vertellen wat je hoort te doen’, fulmineerde hij. Sinds 2016 heeft Disney themaparken in China. Steeds vaker klinkt ook het verwijt dat Disney de inhoud van hun films zou aanpassen binnen de grenzen van het toelaatbare in China.

‘Don’t say gay’

De ironie wil natuurlijk dat Desantis zelf de grenzen van het toelaatbare wil bewaken met de ‘parental rights in education bill’ (wetsvoorstel voor ouderlijke rechten in het onderwijs), die door critici werd omgedoopt tot de ‘don’t say gay’-wet (‘zeg geen homo’). Die wet verbiedt leerkrachten om te spreken over seksuele geaardheid of over gendergerelateerde onderwerpen in het kleuteronderwijs tot en met het derde leerjaar. De Republikeinse politici vinden dat enkel ouders dat gesprek met jonge kinderen mogen aangaan. Ouders kunnen scholen aanklagen voor vermeende overtredingen op de wet.

Maandag trachtte de Democratische senator Shevrin Jones, de eerste openlijk homoseksuele senator uit Florida, nog amendementen door te voeren. In tranen smeekte hij zijn collega’s om de wet te verfijnen, zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden door conservatieve scholen die een vrije beleving van geaardheid of seksuele identiteit willen verbieden. ‘Alsjeblieft, doe geen kwaad’, sprak hij. Zijn amendement werd verworpen. Een dag later werd de wet door de senaat in Florida aangenomen met 22 stemmen voor en 17 stemmen tegen, nadat die in februari ook al door het Huis van Afgevaardigden in Florida geraakte. Op 1 juli treedt de nieuwe wet in werking.

Activisten zetten Disney onder druk om zich uit te s Foto: AP

Protest bij Disney

Bij Disney werd er al langer op aangedrongen om zich uit te spreken tegen het wetsvoorstel. Dat deed Disney-directeur Bob Chapek pas op vrijdag, drie dagen nadat het voorstel was aangenomen. Hij bood zijn excuses aan bij zijn werknemers en op Instagram. ‘Jullie hadden me nodig om een sterkere bondgenoot te zijn in de strijd voor gelijke rechten en ik liet jullie in de steek. Het spijt me’, zei hij. Eerder had hij gezegd dat bedrijfsstatements weinig verandering teweegbrengen en dat Disney ‘een politieke voetbal’ zou worden als het zich zou mengen in het debat.

Met zijn initiële standpunt haalde Chapek zich de woede op de hals van zijn eigen werknemers. Voorvechters van lgbti-rechten in het bedrijf verwijten Disney dat het profiteert van zijn populariteit binnen de lgbti-gemeenschap zonder zich voor hen in te zetten. Bovendien beschuldigden ze de bedrijfstop ervan om zowat alle scènes te knippen die affectie tonen tussen personages van hetzelfde geslacht. Er zou al vaker sprake zijn van intern protest daartegen, tot aan de top van Pixar toe.

De slechte PR kan de Mickey Mouse-fabriek allicht missen als de kiespijn. Sinds vrijdag noemt Chapek de nieuwe wet een schending van de mensenrechten. Hij zei dat hij de Republikeinse senator Ron Desantis zelf had opgebeld om zijn ongenoegen te uiten. Desantis heeft in principe nog twee weken de tijd om zijn veto uit te spreken tegen de wet, maar het ziet er niet naar uit dat hij dat zal doen. Zijn partijgenoot Danny Burgess verdedigde de wet in de senaat: ‘Op sommige gespreksonderwerpen staat een leeftijdsgrens. Dat is niet nieuw, noch is het radicaal.’