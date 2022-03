Franstalige partij CDH wordt Les Engagés

De Franstalige partij CDH is officieel van naam veranderd. De nieuwe naam is Les Engagés. Dat heeft de voorzitter zaterdagavond bekendgemaakt op het partijcongres in Brussel. De partij krijgt ook een nieuw logo en een nieuwe kleur.

Partijvoorzitter Maxime Prévot heeft de nieuwe naam voor CDH bekendgemaakt: de partij gaat voortaan door het leven als Les Engagés. Op het partijcongres aan Tour & Taxis in Brussel maakte Prévot zijn ambitie bekend om te breken met de politieke codes en de particratie. Voortaan staat het concept ‘regeneratie’ centraal. Les Engagés moet een ‘participatieve burgerbeweging’ worden.

Aan De Standaard verduidelijkte de partijvoorzitter dat voorafgaand aan het congres als volgt: ‘Regeneratie, dat is de ontwikkeling van de mens en de aarde, zonder hen uit te putten. Dat is de terugkeer naar wat ­essentieel is. De mensen zijn het politieke gehakketak en de particratie zo, zo beu. Voor ons betekent dit een breuk met onze eigen doctrine. Er zal geen verwijzing naar het christelijke meer zijn’, verduidelijkte Prévot dat. ‘Gulheid, goedheid en verantwoordelijkheid hebben zo’n religieus of filosofisch label niet nodig.’

De nieuwe beweging zal alvast ‘resoluut centristisch en progressief’ zijn, kondigde voorzitter Maxime Prévot aan tijdens zijn toespraak zaterdagnamiddag. ‘Het ontbreekt de samenleving duidelijk aan een kompas’, zei hij, en hij beloofde een ‘alternatief voor de simplistische, extremistische en populistische standpunten die onze democratie teisteren’.

Onder de noemer ‘Il fera beau demain’ ('morgen wordt het mooi weer’) heeft de partij de afgelopen twee jaar intensief geluisterd naar burgers, CDH-kiezers en anderen. Dat deed de partijtop besluiten dat de politieke partij aan een grondige reset toe is. Een nieuw manifest dat uit die gesprekken is gegroeid, zal worden besproken en geamendeerd door de leden. Op een een nieuw congres op 14 mei moet het manifest dan worden aangenomen. CDH schommelt rond 10 procent van de Franstalige kiezers.