Primoz Roglic zet dominantie in Parijs-Nice in de verf met zege in koninginnenrit

Primoz Roglic heeft zijn leiderstrui in Parijs-Nice in de verf gezet met een zege in de koninginnenrit. De Sloveen was de snelste van een kopgroep met favorieten Simon Yates, Nairo Quintana en Daniel Martinez. In de achtervolgende groep zette onze jonge landgenoot Mauri Vansevenant een sterke prestatie neer. Voor Roglic was het zijn eerste seizoenszege.

Ook op de zevende dag van Parijs-Nice was het lijstje niet-starters lang: zes renners, waaronder Dimitri Claeys, waren er in startplaats Nice niet meer bij, terwijl Luxemburgs kampioen Kevin Geniets werd uitgeschakeld door een vreemd incident: een omgewaaide reclamebanner viel op hem. De 103 resterende renners kregen een etappe van 155 kilometer voor de wielen, waarin het venijn in de staart zat: de 15,2 kilometer lange Col de Turini, een beklimming van eerste categorie.

Kort na de start reden achttien renners van de rest weg: daarbij onder meer ontsnappingskoning Thomas De Gendt, David Gaudu en de eerdere ritwinnaar Mads Pedersen. Een poging van groene trui Wout van Aert om de oversteek te maken, slaagde niet. Achteraan stond de poort in het peloton opnieuw wagenwijd open: onder meer Oliver Naesen, Florian Sénéchal, Biniam Girmay, Mike Teunissen en vluchter Cees Bol verdwenen uit de wedstrijd.

Bij het aansnijden van de slotbeklimming ging het tempo in de achtervolging flink omhoog: de voorsprong van de kopgroep zakte onder de minuut, Van Aert liet het peloton rijden. Rohan Dennis was opnieuw de knecht die het langste aan de zijde van gele trui Primoz Roglic bleef. Voorin toonde De Gendt zich bergop één van de meest actieve vluchters, maar uiteindelijk bleek Gregor Mühlberger daar de beste. De Oostenrijker kreeg er de prijs van de strijdlust voor, maar werd voor de ritzege overvleugeld door de klassementsrenners.

Foto: BELGA

Dat Roglic zich niet wou beperken tot het verdedigen van zijn gele trui, bleek uit de drie tempoversnellingen die hij plaatste op de flanken van de Turini. De drie renners die het meeste weerwerk konden bieden, waren de Colombianen Daniel Felipe Martinez en Nairo Quintana, en de Brit Simon Yates. Op de besneeuwde top bleek echter geen van hen opgewassen tegen de sprintsnelheid van Roglic, die het met duidelijk verschil haalde voor Martinez, Yates, Quintana en de in extremis teruggekeerde Joao Almeida. Mauri Vansevenant (15e) was de beste Belg op 2:07, vlak voor Steff Cras.

In het algemene klassement heeft Roglic nu 47 seconden voorsprong op het nummer 2, Simon Yates. Martinez is de nieuwe derde, op een minuut. Vansevenant staat op 5:13 als vijftiende. Zondag zijn er nog verschuivingen mogelijk in dat klassement, want dan staat de traditionele, verraderlijke slotrit op het programma met start en aankomst in Nice. In een etappe over amper 115 kilometer werden liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen gestopt, waaronder de bekende Col d’Èze aan het eind.