Boostermoeheid laat zich voelen

9,1 miljoen Belgen zijn volledig gevaccineerd tegen het virus sars-CoV-2. Maar slechts iets meer dan 7 miljoen landgenoten hebben ook hun boosterpik laten plaatsen. Dat is gebleken op een persbriefing van de taskforce vaccinatie.

Het percentage volledig gevaccineerden ligt op 89 procent bij de bevolking ouder dan 18 jaar. Het percentage geboosterden ligt daar met 75 procent flink onder.

‘Er is een zeker boostermoeheid opgetreden’, stelt professor Dirk Ramaekers, de voorzitter van de taksforce vast. Vele Belgen hebben wel een afspraak gemaakt voor die extra prik maar zijn toch niet komen opdagen. Het feit dat we in code geel zitten en de covidpas CST niet meer gebruikt wordt, werkt het gevoel in de hand dat de pandemie voorbij is. ‘Maar de pandemie is niet voorbij,’ waarschuwde Ramaekers. ‘Verre van. De viruscirculatie blijft hoog, het aantal besmettingen neemt weer toe. Bezorgdheid om de dominante omikronvariant, en met name de stam BA2 is gewettigd. Bij niet-gevaccineerden en niet-geboosterden blijft het risico op ernstige ziekte groot.’

Tweede booster

Wat de tweede boosterpik betreft heeft de overheid verschillende scenario’s uitgewerkt. In het meest aannemelijke worden alleen de mensen die tot de risicogroepen behoren (ouderen, mensen met andere aandoeningen zoals diabetes) nogmaals geprikt. In het meest verregaande scenario komt de hele bevolking aan de beurt. Om die operaties mogelijk te maken, blijven de vaccinatiecentrum ‘op waakvlam’ zodat ze indien nodig snel weer opgestart kunnen worden maar er wordt onder meer ook op huisartsen, thuisverplegers en apothekers gerekend.

Welk vaccin er zal gebuikt worden is voor een deel afhankelijk van de producenten. Pfizer werkt aan en aangepast vaccin specifiek voor de omikronvariant. Moderna aan een zogeheten ‘multivalent’ vaccin dat tegen verschillende varianten opgewassen zou zijn. ‘Uit klinische studies zal moeten blijken welke het beste werkt’, aldus nog Ramaekers, die benadrukte dat er nog veel wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de noodzaak van die tweede booster-inenting. Een groot vraagteken in alle scenario’s blijft uiteraard of er nog nieuwe varianten opduiken.