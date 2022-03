Eerste ronde alweer de halte voor David Goffin

Na de Daviscup-zege met België vorig weekend ging David Goffin in Indian Wells alweer in de eerste ronde onderuit. Al liet hij zich deze keer niet zomaar van de baan vegen.

David Goffin (ATP 71) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-toernooi van Indian Wells. Hij verloor in 2 uur en 44 minuten met 4-6, 7-5 en 7-6 (7/3) van de Australiër Jordan Thompson (ATP 78). Voor de 31-jarige Luikenaar is het al vierde toernooi op rij dat hij meteen moet inpakken, want ook in Rotterdam, Doha en Dubai liep het onmiddellijk mis.

Nochtans had Goffin vorig weekend nog vertrouwen getankt in het Daviscup-duel met Finland, met een beslissende rol in de 2-3-zege van het Belgische team. ‘Op training is het al enkele weken top. Dat heb ik eindelijk eens in een wedstrijd kunnen tonen’, klonk het toen. ‘Hopelijk geeft dit weekend me vertrouwen voor wat volgt.’

Hij wilde in Indian Wells, een toernooi dat net onder de grandslams wordt gecatalogeerd, de lijn doortrekken en begon ook uitstekend aan de partij. Maar in de beslissende derde set kwam hij 2-5 achter. Goffin vocht terug, sleepte nog een tiebreak uit de brand, maar daarin bleek Thompson toch te sterk. Alweer een snelle uitschakeling en nieuwe klap dus.