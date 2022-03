Gevechten worden intensiever naarmate Russen dichter bij Kiev komen

Bruut geweld rond de Oekraïense hoofdstad Kiev doet de Britse inlichtingendiensten vrezen dat de stad stilaan wordt omsingeld door de Russen. Depots voor olie, diepvriesproducten en een luchthaven werden al met de grond gelijkgemaakt.

Een massa grondtroepen staan paraat in het noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Waarschijnlijk met het doel om de hoofdstad Kiev te omcirkelen. Dat heeft het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Ze staan op zo’n 25 kilometer van de hoofdstad. Eerder waren al berichten dat de gevreesde colonne van 65 kilometer lang aan het ‘hergroeperen’ was.

Troepen rond de hoofdstad roeren zich ook steeds meer. Vanuit de VS werden beelden verspreid die duidelijk maken dat de gevechten rond de hoofdstad intensiever worden. Wijken en een luchthaven buiten de hoofdstad liggen zwaar onder vuur. De luchthaven Antonov is volledig verwoest, meldt de burgemeester. In zijn stad werd ook een munitiedepot gebombardeerd.

Foto: VIA REUTERS

Volgens de krant Kyiv Independent zijn vanmorgen twee oliedepots in brand gestoken in de buurt van de hoofdstad. Volgens dezelfde krant lag in dezelfde buurt een groot magazijn met diepvriesproducten onder vuur.

Vannacht waren er opnieuw zware bombardementen in Kiev zelf. Het luchtalarm ging drie keer af. Gisteren richtten de Russen hun raketten naar het westen van het land. Twee militaire luchthavens in Loetsk en Ivano-Franovsk en grootstad Dnipro zijn de jongste doelwitten.