Premier De Croo: ‘Economische macht van Rusland is al aan het verzwakken’

Volgens premier Alexander De Croo hebben de Europese sancties al een duidelijke impact op Rusland. Maar zullen we ook in ons land de impact ervan voelen. Hij wil daarom in de komende dagen maatregelen nemen. Dat zei hij in De ochtend op Radio 1.

De economische macht in Rusland is al aan het verzwakken. Dat zei eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) zaterdag in De ochtend op Radio 1. ‘Ten opzichte van agressie en blind geweld zetten wij onze economische macht in. Europa heeft een economische macht die we zeer weinig gebruikt hebben in het verleden. Maar nu zie je welke impact we hebben als we die wel gebruiken. En die is bijna onmiddellijk. De roebel is op een paar dagen tijd in waarde gehalveerd’, zei hij. ‘De Russische economie, die een omvang heeft zo groot als de Benelux, is sterk aan het verzwakken. En historisch gezien kan je geen militaire macht zijn als je ook geen economische macht hebt. Op die manier zijn wij eigenlijk voor een stuk die oorlog in Oekraïne heel moeilijk aan het maken voor hen.’

Maar hij stak niet onder stoelen of banken dat we de sancties die Europa oplegt ook in ons land zullen voelen. ‘We gaan naar economische turbulente tijden. Hiermee omgaan zal moeilijker zijn dan met de economische impact van de covidpandemie. En dat was al niet min.’

De eerste minister verzekerde wel dat er in ons land in de komende dagen verschillende maatregelen zullen genomen worden om bijvoorbeeld om te gaan met de hoge gas- en brandstofprijzen. Maar toch wil hij daar voorzichtig mee zijn. ‘Ik heb als overheid geen oneindig diepe zakken. Je kan niet verwachten dat de overheid een groot deel van de factuur op zich neemt, want dan ruïneren we de overheid. Ik wil dat onze overheid na deze crisis nog voldoende gezond is.’