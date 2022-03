Vijfde minder coronapatiënten op intensieve zorg

Er liggen nu 177 coronapatiënten op intensieve zorg, bijna een vijfde minder dan een week eerder. Dat blijkt zaterdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames neemt wel weer licht toe.

In de voorbije zeven dagen werden er dagelijks gemiddeld 145 patiënten opgenomen in het ziekenhuis voor covid-19 (+9 procent). Er liggen nu 1.933 patiënten in het ziekenhuis, met en door covid-19. Dat is 6 procent minder dan een week eerder.

Het aantal besmettingen in de recentste zeven dagen steeg met bijna een kwart tegenover de week ervoor. Er testten 7.250 personen positief in die periode. In diezelfde periode werd er -4 procent minder getest, oftewel 34.000 tests. Dat brengt de positiviteitsgraad op 23 procent (+4,1 procent). Dagelijks overleden er gemiddeld 18 coronapatiënten (-14 procent).

Het reproductiegetal, een maat voor de mate waarin het virus zich verspreidt, ligt momenteel op 1,02 (+15 procent). Een cijfer boven ‘1’ betekent dat de epidemie aantrekt. De BA.2-variant van omikron is inmiddels goed voor 57,6 procent (+12 procent) van de besmettingen.