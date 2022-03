Standard komt tegen verwachting in volledig in Amerikaanse handen

Niet het Amerikaans-Canadese JKC Capital maar het Amerikaanse 777 Partners neemt Standard over. Voorzitter Bruno Venanzi verkoopt al zijn aan­delen aan de investeringsmaatschappij.

Het nieuws sloeg vrijdagavond in bij het publiek en de fans van Standard. Niet JKC Capital, een groep waarbij Standard-voorzitter Bruno Venanzi 25 procent van de aan­delen en een blokkeringsminderheid zou behouden, maar de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners neemt het stamnummer 16 over. ‘De onder­tekening van de overdrachtsovereenkomst (of signing) vond vrijdag plaats, de afronding van de overdracht (of closing) volgt normaal gesproken binnen enkele weken’, laat Standard weten in een mededeling.

‘777 Partners kijkt ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en zo onze club te helpen zijn ontwikkeling voort te zetten en zijn glorie van weleer terug te geven.’

Standard is daarmee de eerste topclub die in buitenlandse handen terechtkomt. In tegenstelling tot JKC Capital heeft 777 ervaring met voetbalclubs. Het is een in ­Miami gevestigde investeringsmaatschappij die investeert in zes sectoren: verzekeringen, consumenten- en commerciële financiering, financiering van rechtszaken, directe leningen, sport, media & entertainment en ruimtevaart.

In 2021 verwierf 777 Partners het volledige eigendom van Genoa C.F.C., de oudste voetbalclub van Italië, en vorige maand kondigden ze plannen aan om een belang van 70 procent te verwerven bij Vasco da Gama in Brazilië. Daarnaast heeft 777 Partners een aanzienlijk aandeel binnen Sevilla FC.

‘Naast voetbal bouwde 777 Partners snel een sport- en entertainmentportfolio van wereldklasse uit, waaronder de Engelse Basketball League met de London Lions; Fanatiz, een streamingdienst die live sportevenementen levert in meer dan 90 landen over de hele wereld, 1190 Sports, dat eersteklasbeheer en marketing van sportrechten aanbiedt, Atalanta Media, het eerste distributie-, engagement- en communityplatform voor vrouwenvoetbal en Uplay, een Canadees basketbalserviceplatform’, meldt Standard.

Bruno Venanzi treedt terug. Volgens het persbericht wil hij ‘alle sympathisanten van Standard de Liège bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens zijn 7-jarig voorzitterschap en hij zal ook in de toekomst supporter n°1 blijven van onze club.’

‘Ten laatste eind april zal de club een persconferentie organiseren waarop de nieuwe eigenaar meer details zal geven over zijn strategische visie.’