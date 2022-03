Vedettenstreken

‘Het was de magie van Real Madrid.’ Thibaut Courtois kwam met de origineelste verklaring waarom niet het sterrenensemble van Paris Saint-Germain, maar de oude knarren van coach Carlo Ancelotti woensdag de kwartfinales van de Champions League bereikten. De doelman van Real Madrid had ook andere, meer meetbare verklaringen kunnen aandragen. Zijn eigen verdiensten bijvoorbeeld, vooral in de heenmatch pakte hij uit met enkele klassesaves. De kwaliteit en de doelpunten van Karim Benzema hadden ook gekund. Maar Courtois keek verder dan het hier en het nu. Hij wees naar het rijke verleden van de Koninklijke ploeg en merkte op: ‘Het is onze geschiedenis: zelfs als we klappen krijgen, verliezen we onze trots niet.’