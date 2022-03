Meta laat tijdelijk hate speech tegenover Poetin en Russische soldaten toe

Meta, het moederbedrijf boven socialemediasites Facebook en Instagram, gaat een tijdelijke uitzondering maken op zijn richtlijnen rond haatdragend en gewelddadig taalgebruik. Vanwege de Russische inval in Oekraïne zal het oproepen tot geweld tegen Russische leiders in bepaalde landen niet verwijderen.

Volgens persagentschap Reuters zullen posts die bijvoorbeeld oproepen tot de dood van de Russische president Vladimir Poetin of zijn Wit-Russische bondgenoot Alexander Loekasjenko niet verwijderd worden in onder meer Rusland, Oekraïne en Polen. Volgens een interne mail die Reuters kon inkijken, geldt de tijdelijke versoepeling ook voor Armenië, Azerbeidzjan, Estland, Georgië, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovakije.

Een oproep tot het doden van de leiders mag wel geen andere doelwit hebben en mag ook geen twee indicatoren van geloofwaardigheid bevatten, zoals de locatie of de methode, stond te lezen in een van de mails die Reuters kon inkijken.

‘Als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne zullen we tijdelijk vormen van politieke uitingen toelaten die normaal gesproken in strijd zijn met onze regels, waaronder gewelddadige uitlating zoals “dood aan de Russische indringers”. We zullen nog steeds geen geloofwaardige oproepen tot geweld tegen Russische burgers toestaan’, zei een Meta-woordvoerder in een verklaring.

Context van de invasie

Ook zullen berichten met hate speech ten opzichte van zowel Russische soldaten als Russen in context van de invasie toegelaten worden, stond in een interne email die onlangs naar moderators werd gestuurd. Het gaat om hate speech-berichten waarin ‘(a) Russische soldaten, BEHALVE krijgsgevangenen, of (b) Russen worden geviseerd en het uit de context duidelijk is dat het om de Russische invasie gaat (de content vermeldt bijvoorbeeld “invasie”, “zelfverdediging”, enz.’

‘We doen dit omdat we hebben opgemerkt dat in deze specifieke context “Russische soldaten” worden gebruikt als proxy voor het Russische leger. Het hate speech-beleid blijft aanvallen op Russen verbieden’, aldus de e-mail.

Het Kremlin kondigde vorige week aan dat het Facebook bant omdat het bedrijf de toegang van Russische media tot het platform zou inperken. Ook de toegang tot Twitter wordt volgens de microblogsite beperkt in Rusland.