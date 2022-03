Queen Elizabeth zegt alweer publieke verschijning af

De Britse koningin Elizabeth II heeft opnieuw een geplande afspraak moeten afzeggen. Ze zal de viering van Commonwealth Day in Westminster Abbey komende maandag niet bijwonen, zo heeft Buckingham Palace vrijdagavond bekendgemaakt. Haar zoon prins Charles (73) zal haar vertegenwoordigen.

Woensdag werd nog meegedeeld dat de 95-jarige koningin persoonlijk aanwezig wilde zijn bij de kerkdienst met ongeveer 1.500 genodigden. Het zou haar eerste verschijning zijn sinds ze op doktersadvies moet uitrusten. In oktober verbleef ze een nacht in het ziekenhuis. De reden daartoe bleef vaag, maar sindsdien is ze nog maar zelden in het openbaar gezien. Het paleis heeft geen reden gegeven voor de gewijzigde plannen.

Een maand geleden testte de Britse koningin ook nog eens positief op het coronavirus. Ze had last van een lichte verkoudheid, maar leek hersteld. Maandag ontmoette ze de Canadese premier Justin Trudeau.

Volgens het bericht van Buckingham Palace zal de koningin haar activiteiten later hervatten. Aan haar verdere plannen in de komende weken wordt voorlopig niets gewijzigd. Eind maart wordt de koningin verwacht op een herdenking voor haar overleden echtgenoot prins Philip.

Royaltywatchers vragen zich af of ook prins Andrew daar zijn opwachting zal maken. De schandaalprins heeft een schikking getroffen in de aanklacht voor seksueel misbruik van vermeend Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre. Wie eind maart alvast niet op het appel zal verschijnen is prins Harry. Hij leeft in onmin met zijn familie sinds hij naar Los Angeles verhuisde met zijn vrouw Meghan Markle.