Parket opent onderzoek naar agent die mogelijk iets in drankje van vrouwelijke collega’s deed

Minstens twee agentes van de politiezone Mechelen-Willebroek hebben een klacht ingediend tegen een mannelijke collega. Ze beschuldigen hem van grensoverschrijdend gedrag. Een tweetal weken geleden zou de opdringerige collega tijdens een feestje in Antwerpen iets in hun drankje gedaan hebben om hen te verdoven.

Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak, die werd gecatalogeerd als zedenzaak. ‘Wat er zich precies heeft afgespeeld op het feestje, wordt momenteel grondig onderzocht’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. ‘Het onderzoek is nu in handen van de Algemene Inspectie, dat de politiediensten controleert. De mannelijke collega zal verhoord worden, zodat we ook zijn versie van de feiten kennen, maar we nemen deze zaak uiteraard zeer ernstig.’

De politiezone startte ook een tuchtprocedure op. Er wordt onderzocht of de man in afwachting van het onderzoek een schorsing moet krijgen.