Minister Demir dient klacht in tegen ex-topambtenaar Milieu-inspectie: ‘Aanwijzingen van belangenvermenging en corruptie’

Een audit bij de handhavingsdiensten van het beleidsdomein Omgeving heeft mogelijke strafbare feiten aan het licht gebracht. Dat meldt minister van Omgeving Zuhal Demir vrijdag. Ze dient een klacht met burgerlijke partijstelling in.

In een Pano-reportage van de VRT over de PFOS-affaire getuigden vorig jaar verschillende personeelsleden van de Omgevingsinspectie dat een leidinggevende jarenlang op de rem zou hebben gestaan bij de controle van chemiebedrijf 3M. Dat zou er voor hebben gezorgd dat het bedrijf de regels kon overtreden, ook al was de administratie daarvan op de hoogte.

Naar aanleiding van de anonieme getuigenissen werd een forensische audit opgestart. Een systeemaudit van alle handhavingsdiensten liep al langer.

Op basis van de resultaten rijzen er ernstige vragen bij het functioneren van een toenmalige leidinggevende van de Milieu-inspectie in de buitendienst Antwerpen. Er zijn aanwijzingen van onregelmatigheden en belangenvermenging, steunend op zowel verklaringen van getuigen als op onderzochte dossierstukken en communicatie.

Omdat Audit Vlaanderen vaststellingen deed die er mogelijk op wijzen dat er misdrijven werden gepleegd, werd de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie ingelicht. Demir en secretaris-generaal van het departement Omgeving Peter Cabus beslisten op basis van het auditrapport formeel strafklacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling namens de Vlaamse overheid. Dat gebeurt tegen het specifieke personeelslid, dat inmiddels met pensioen is, en alle onbekenden die medewerking hierbij verleenden.

Alle feiten en verklaringen gaan over de periode voor 2019, toen de betrokkene met pensioen ging. Intussen werden controlemechanismen en deontologische codes binnen het departement Omgeving gewijzigd. Niettemin wordt de volledige werking nogmaals onder de loep genomen om de kans op corruptie te minimaliseren. Er loopt in die optiek reeds een systeemaudit van de handhavingsdiensten, laat de minister weten.