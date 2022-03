Inwoners van de Kroatische hoofdstad Zagreb werden donderdagnacht plots opgeschrikt door een luide knal. ‘Het was alsof er een vliegtuig uit de lucht viel’, klinkt het bij getuigen. Geen vliegtuig, maar wel een onbemande drone uit het Sovjettijdperk, viel vanop een hoogte van meer dan een kilometer naar beneden. Kom meer te weten in de video hierboven.

De drone was afkomstig uit Hongarije en stortte zeven minuten nadat hij het luchtruim van Kroatië was binnengekomen neer, aldus de Kroatische regering. Zowel Hongarije als Kroatië is lid van de Navo. De president van Kroatië, Zoran Milanovic, zei dat volgens voorlopige informatie de drone oorspronkelijk uit Oekraïne kwam en neerstortte toen zijn brandstof op was.