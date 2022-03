Eerste homokoppel getrouwd in Chili: ‘Nooit gedacht dat we dit zouden meemaken’

Jaime Nazar en Javier Silva zijn het eerste koppel van Chili dat in het land getrouwd is. De wetswijziging werd in december aangenomen, maar trad donderdag in werking. Het huwelijk biedt betere bescherming.

‘Ik ben me ervan bewust dat onze samenleving conservatief is, maar ik weet ook dat ons land een beloftevolle toekomst heeft’, zei Jaime Nazar donderdag aan reporters nadat hij het jawoord had gegeven aan echtgenoot Javier Silva. Zij vormen het eerste koppel van hetzelfde geslacht dat in Chili gehuwd is. ‘Het is een hele eer’, zei Silva. ‘We hadden niet gedacht dat we dit ooit zouden meemaken.’

Het Chileense koppel is al zeven jaar samen. Ze zijn de vaders van twee jonge kinderen. De afgelopen drie jaar hadden ze een geregistreerd partnerschap, maar een huwelijk garandeert het koppel en de kinderen betere rechten en bescherming. Nazar is de biologische vader van Clemente, Silva van Lola María.

Zonder het huwelijk erkende de wet alleen de biologische ouder. Mocht Nazar bijvoorbeeld overlijden, zou Clemente aan zijn familie toegewezen worden. Silva verliest dan mogelijk zijn kind. Het huwelijk brengt daar verandering in. De vaders zijn nu zeker van hun ouderschap van beide kinderen.

Jaime Nazar en Javier Silva, twee trotse, gehuwde vaders. Foto: reuters

‘Onze kinderen zullen dezelfde rechten hebben als in andere gezinnen en ze zullen tegen een betere toekomst aankijken, zonder discriminatie van hun ouders die van elkaar houden’, zei Silva. BBC News sprak ook met een lesbisch koppel dat diezelfde dag om gelijkaardige redenen in het huwelijksbootje stapte. Consuelo Morales Aros en Pabla Heuser Amaya hebben samen een dochter, maar alleen de moeder die het kind gebaard heeft, werd officieel erkend.

4 jaar later

Gabriel Boric, die vrijdag als president is ingezworen, feliciteerde Jaime Nazar en Javier Silva op Twitter. Onder zijn bewind zal Chili een linksere koers varen. Met zijn 35 jaar is Boric de jongste president van het Zuid-Amerikaanse land.

Het homohuwelijk kwam al in 2017 op de politieke agenda en werd ondersteund door toenmalig president Michelle Bachelet. De wetswijziging is vier jaar later met enige vertraging aangenomen door haar opvolger, de conservatieve Sebastián ­Piñera. Hij verraste vriend en vijand met zijn steun voor gelijke huwelijksrechten.