Is het cancelen van Russische cultuur een goed idee?

In weinig werelden is de Russische aanwezigheid zo groot als in die van de klassieke muziek. En ook daar is de oorlog in Oekraïne voelbaar.





Componisten als Sjostakovitsj en Tsjaikovskiworden gecanceld. Shows waarin Russische dirigenten of muzikanten optreden worden geannuleerd. Sommigen spreken zich uit tegen de oorlog van Poetin, anderen weigeren dat. Is een culturele boycot een goed idee?

CREDITS

Journalist Veerle Van den Bosch | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Marie Garré | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Muziek Jazz suite 2. Waltz II – Sjostakovitsj (Concertgebouworkest o.l.v. Riccardo Chailly)

Bloemenwals (uit De Notenkraker) – Tsjaikovski (Berliner Philharmoniker o.l.v. Daniel Barenboim)

Dance of the knights (uit Romeo and Juliet) – Prokofiev (Berliner Philharmoniker o.l.v. Claudio Abbado)

1812 Ouverture – Tsjaikovski (Berliner Philharmoniker o.l.v. Claudio Abbado)

Het Zwanenmeer – Tsjaikovski (London Symphony Orchestra o.l.v. André Previn

O mio babbino caro (uit Gianni Schicchi) – Puccino (Anna Netrebko met Hungarian State Opera o.l.v. Michelangelo Mazza)

Symfonie no. 9 – Beethoven (Berliner Philharmoniker o.l.v. Herbert von Karajan)

Oekraïens volkslied – Igor Levitt

Cello concerto – Dvorak (Jacqueline Du Pré met Chicago Symphony Orchestra o.l.v. Daniel Barenboim)

Symfonie no. 7 ‘Leningrad’ – Sjostakovitsj (Chicago Symphony Orchestra o.l.v. Leonard Bernstein)

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.