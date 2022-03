Van Frozen tot Bobby McFerrin: hoe de Oekraïners troost vinden in muziek

De oorlog in Oekraïne gaat genadeloos verder. 44 miljoen Oekraïners leven nu al twee weken in een nachtmerrie. Maar na de vele beelden van explosies en enorme schade doken deze week ook meer en meer hartverwarmende beelden op. Een overzicht.

1. Singer songwriter beroert met kinderliedje

De 26-jarige Marina Krut speelt elke dag voor vrijwilligers of militairen in het Oekraïense Chmelnytsky. Enkele uren na de oorlog is ze weggevlucht uit Kiev met haar instrument, een bandura. Fotograaf Gert Jochems en journaliste Corry Hancké maakten onderstaande video over haar.

2. Blazers spelen 'Don't worry, be happy' voor Nationale Opera in Odessa

Samen met Marioepol is Odessa de laatste Oekraïense havenstad die nog niet in handen van de Russen is gevallen. Voor de Nationale Opera speelden enkele blazers hun versie van ‘Don’t worry, be happy’, naar het origineel van Bobby McFerrin.

3. Violiste ontroert in schuilkelder in Charkov

Een ander beeld dat veel gedeeld werd, is dat van Vera Lytovtsjenko. De violiste bespeelt haar instrument voor haar medebewoners van een schuilkelder terwijl boven de grond Charkov verder gebombardeerd wordt.

4. Meisje zingt 'Let it go' in schuilkelder boordevol mensen

Begin deze week ging een video rond van een meisje dat enkele opeengepakte mensen in een bunker toezingt. Ze zong de Oekraïense versie van ‘Let it go’, het nummer van de Disney-film Frozen. Idina Menzel, de oorspronkelijke zangeres van de Engelstalige versie, betuigde meteen haar steun aan het meisje.