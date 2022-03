De dieselprijzen breken vandaag nog maar eens een record. Een liter wordt in één klap 20 cent duurder en kost nu al 2,286 euro per liter aan de pomp. Minder rijden is de boodschap. Wie de auto toch gebruikt, kan gemakkelijk tot 25 procent brandstof besparen door slim te rijden.

De brandstofprijzen waren al langer aan het stijgen en sinds de Russische inval in Oekraïne worden de recordhoogtes verder aangescherpt. Tot boven de 2,2 euro per liter diesel. Het is moeilijk om te voorspellen ...